Aunque hace solo unos días Gwyneth Paltrow presumía abiertamente de la disciplina que ha tenido en tiempos recientes para desprenderse de cinco de los seis kilos de más que ganó durante su la pandemia, ahora la estrella de Hollywood y fundadora de la polémica firma de bienestar ‘Goop’ quiso reivindicar abiertamente el efecto terapéutico de todos aquellos alimentos y bebidas espirituosas que consumió sin contemplaciones durante esos meses de encierro en casa.

« Que conste que no me arrepiento de las calorías en sí mismas, aunque gané seis kilos. El problema de no ponerme límites es que mi estómago acabó sufriendo las consecuencias. Pero es que en ese momento no quería hacer nada al respecto, en verdad. Sentía que mi vino, mi pasta, mi queso y mis galletas me estaban ayudando a sobrellevar los días », reflexionó durante una conferencia virtual ligada a su conocida empresa. Aunque también quiso vender las bondades de su curioso programa de adelgazamiento, que implica someterse a frecuentes períodos de ayuno controlado, la exmujer de Chris Martin no ha querido disimular lo tedioso, al menos al comienzo, de haber tenido que renunciar a determinados caprichos, como el de tomarse un cóctel de vez en cuando para relajarse y desconectar de las preocupaciones.

« Recuerdo que, cuando empecé este programa de ayuno intuitivo el 3 de enero, lo primero que pensé es si me dejaría volver a tomarme un cóctel algún día. Ya saben cómo soy: no hago trampas, no rompo el compromiso, soy muy disciplinada. Pero de verdad que en ese momento creía que no podría con ello. Echo de menos ciertas cosas, por supuesto, pero me he vuelto a sentir tan bien después de 60 días… », reveló en su más reciente charla.

]]>