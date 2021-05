Gwyneth Paltrow “ buvait sept nuits par semaine ” pendant le verrouillage

g

wyneth Paltrow a révélé qu’elle avait bu «plusieurs verres sept soirs par semaine» pendant le verrouillage.

L’actrice et gourou du style de vie a déclaré que sa boisson de choix était un cocktail qu’elle a inventé appelé «Buster Paltrow», qu’elle a nommé d’après son grand-père et contient du whisky de quinoa.

«Je buvais sept soirs par semaine, je préparais des pâtes et je mangeais du pain. J’ai complètement déraillé.

«Je veux dire, qui boit plusieurs verres sept soirs par semaine?» elle a continué. «Comme ce n’est pas sain. J’adore le whisky et je fabrique cette boisson fantastique appelée le Buster Paltrow, que j’ai nommé d’après mon grand-père qui adorait les sours de whisky.

Le lauréat d’un Oscar a ajouté que le Buster Paltrow était fabriqué avec du whisky d’une distillerie du Tennessee, du sirop d’érable et du jus de citron.

«C’est juste le paradis. J’en aurais deux tous les soirs de quarantaine », a-t-elle dit.

Mme Paltrow a déclaré qu’elle n’était «pas, genre, black-out» ivre, mais a avoué avoir toujours envie d’une cigarette en buvant.

Cela vient après que l’émission Netflix de la star, The Goop Lab, ait été réservée pour une deuxième saison par le géant du streaming.

La série en six parties a été créée en janvier 2020 et a vu Mme Paltrow et sa femme de droite, la directrice du contenu Elise Loehnen, se plonger dans un sujet de bien-être différent à chaque épisode.

Ils ont couvert les psychédéliques, le plaisir sexuel féminin, la guérison énergétique et les médiums psychiques.