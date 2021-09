Gwyneth Paltrow commente le retour de l’ex Ben Affleck et J.Lo sur le tapis rouge

Même Gwyneth Paltrow semble être un fan de Bennifer 2.0.

L’actrice de 48 ans et fondatrice de Goop a semblé charmée par la vue de son ex-petit ami Ben affleck et Jennifer Lopezgrand retour sur le tapis rouge en couple. L’acteur de 49 ans et J.Lo, 52 ans, ont assisté à la première de son film The Last Duel à la Mostra de Venise 2021 le vendredi 7 septembre. 10, plusieurs mois après que les ex-Français ont ravivé leur romance après une rupture en 2004.

L’une des stylistes de Jennifer, Mariel Haenn, a publié sur sa page Instagram des photos de J.Lo — vêtue d’une robe couture blanche Georges Hobeika avec un décolleté plongeant orné de Swarovski — et Ben, vêtu d’un smoking noir Dolce & Gabbana, se regardant avec amour et s’embrassant lors de l’événement . Gwyneth a commenté: “D’accord, c’est mignon.”

Plusieurs fans ont félicité l’actrice pour sa remarque. “Fille !! Tu es la plus cool pour ton commentaire !!!” a écrit un utilisateur d’Instagram. Sur un post de @commentsbycelebs, un autre utilisateur a commenté que “le jeu de l’actrice est inégalé”.