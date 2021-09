Il a fait de même lorsqu’il est sorti avec Jill Schoelen, Juliette Lewis, Thandie Newton, Sara Hart, Christina Applegate, Robin Givens, Jitka Pohledek, Shalene McCall et Claire Forlani. L’acteur ne s’est pas limité à copier le look capillaire de ses copines, Il a également essayé de correspondre à son style lorsqu’il s’agissait de s’habiller.

Juliette Lewis et Brad Pitt lors de la première de The Last of the Mohichans. (Ron Galella, Ltd./Collection Ron Galella via .)