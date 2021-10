Gwyneth Paltrow dit que son fils Moses est vraiment fier d’elle pour avoir vendu des vibromasseurs

20 octobre 2021 / Publié par : Mieka

Gwyneth Paltrow, une menace bien documentée pour les vagins, ne se reposera pas tant que toutes les chattes de l’hémisphère nord ne seront pas brûlées, palpitantes et implorantes. Selon Entertainment Tonight, en plus des capsules de shilling remplies de sciure de bois censées vous exciter, Goop vend maintenant un vibromasseur auto-chauffant, et Moïse, le fils de 15 ans de Gwyneth, est très fier d’elle pour cela. Elle connaît son public, c’est clair. Si vous êtes assez crédule pour brûler votre coochie sur ses conseils, vous êtes assez crédule pour croire le dialogue qu’elle met dans la bouche de son enfant !

Gwyneth a une nouvelle série Netflix consacrée au * sexe * (pour toutes ses postures, Gwyneth est prude de cœur) comme si nous n’étions pas déjà traumatisés d’avoir vu un fantôme * sexuel * être expulsé de Julianne Hough‘s ass par le chiropraticien dans sa dernière série, The Goop Lab. La nouvelle émission s’appelle Sex, Love and Goop, et Gwyneth maximise ses profits en vendant des jouets sexuels et des suppléments sur Goop. Et la seule chose plus sexy que d’entraîner votre adolescent dans une conversation sur les godes est d’avoir cette conversation avec Ellen Degeneres. Rapports ET :

Le fils de 15 ans de Gwyneth Paltrow, Moses, est tout à fait un penseur progressiste ! Paltrow ouvre l’épisode de mercredi de The Ellen DeGeneres Show sur la réaction de son plus jeune enfant face à sa société, Goop, qui vend des vibromasseurs. « Puis-je vous dire la chose la plus douce ? C’est vraiment arrivé », partage Paltrow après que DeGeneres ait brandi les vibromasseurs que Goop vend. « Il y a quelques mois, il a dit : ‘Maman, j’ai été vraiment gêné pendant une minute que Goop vende des vibromasseurs et puis j’ai réalisé que, non, c’est génial. Vous faites en sorte que les gens ne se sentent pas gênés d’acheter quelque chose et c’est génial ! Vous êtes féministe. Et j’étais comme, ‘Merci, mon cher!’” Paltrow, qui partage Moses avec son ex-mari Chris Martin, ajoute: « Je suis sûr qu’il est toujours gêné, mais au moins il met une bonne tournure là-dessus. »

Conseil de pro : chaque fois que Gwyneth dit « cela s’est vraiment passé », ce n’est pas le cas. Écoute, je viens de t’éviter un voyage aux urgences. Gwyneth a déjà utilisé cette même anecdote sur Jimmy Kimmel Live en février 2020. Gwyneth a ensuite raconté à Ellen les conseils * sexuels * qu’elle donne à Moses et à 17 ans. Pomme. via ET :

« J’essaie toujours d’être neutre sur le sujet », a déclaré Paltrow à propos de parler de sexe à ses enfants. « Je pense que ma génération, nous avons reçu beaucoup de messages sur le sexe qui nous ont fait nous sentir mal à ce sujet. » Elle a poursuivi: « J’essaie d’être simplement curieuse, et les adolescents ne voudront jamais parler de sexe à leurs parents, jamais. Je suis en quelque sorte leur exemple et heureusement, au collège, ils avaient une éducation sexuelle très approfondie, donc l’école s’occupait du genre d’oiseaux et des parties des abeilles. Ensuite, je suis là pour toutes les questions, mais les questions sont assez minimes.

Donc, fondamentalement, ignorez le sujet et laissez-les découvrir sur Internet pourquoi vous devriez faire attention au type de corps étrangers que vous introduisez dans vos orifices. Mais bien sûr, étant une experte dans de nombreux domaines, Gwyneth a des conseils pratiques et concrets pour ses enfants.

Un conseil qu’elle leur donnera est de « rester très proche de votre propre vérité ».

Alors fais comme maman dit, et non pas comme maman fait. Restez proche de votre propre vérité et ne laissez personne mettre des mots dans votre bouche (ou dans tout autre trou). Idem pour les capsules DTF, parce que Dieu seul sait ce qu’il y a réellement dans ces choses. Voici la bande-annonce de Sex, Love and Goop. Gwyneth ne vous le dira pas, mais ces griffes de Wolverine sont UNIQUEMENT POUR UN USAGE EXTERNE.

