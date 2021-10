Gwyneth Paltrow dit qu’elle a pratiquement arrêté l’alcool après en avoir fait trop pendant la pandémie

22 octobre 2021 / Publié par : Allison

Dans l’image ci-dessus, Gwyneth Paltrow est en train de siroter du jus, mais pas du genre qui peut être accompagné d’une bonne dose de gin. Et ce serait parce que le foie de Gwyneth Paltrow bénéficie d’une pause bien méritée après avoir passé plusieurs mois à boire pendant la pandémie. Gwyneth a récemment admis qu’elle est sa propre version de California Sober, c’est-à-dire qu’elle est une femme qui vit en Californie, qui ne boit pas autant de jus de bon temps qu’avant.

En mai, Gwyneth a admis que l’une des façons dont elle avait choisi de faire face pendant la période de verrouillage du début de la vie pandémique était d’abattre deux « Buster Paltrows » chaque nuit. C’était un cocktail que Gwyneth a inventé (bien sûr qu’elle l’a inventé) en utilisant du whisky de quinoa (bien sûr, encore une fois), du sirop d’érable et du jus de citron. Gwyneth l’a décrit comme « le paradis ». Avant cet aveu, Gwyneth – qui prétend avoir contracté COVID-19 – a déclaré que le vin et les pâtes lui permettaient de traverser ces premiers mois difficiles et stressants. Gwyneth avait trop bu et elle a donc arrêté sa consommation quotidienne d’alcool, la plupart du temps. Gwyneth était l’invitée de Chelsea Handler Cher podcast de Chelsea, et a déclaré que son médecin lui avait suggéré de le refroidir avec de l’alcool, et depuis lors, elle a commencé à « se sentir si bien ». Oh, alors vous dites que ce n’est pas la couverture de sauna infrarouge approuvée par GOOP à 500 $ qui l’a fait ? Hum, intéressant. via le magazine People :

« Cela a été une longue année sans alcool, je veux dire, j’ai bu une gorgée ici et là mais très rarement », a-t-elle déclaré à l’hôte Chelsea Handler. « Vous me connaissez, j’aime boire un verre, j’aime le rituel de celui-ci, et j’aime m’asseoir et en prendre un et discuter. J’aime le goût de l’alcool, j’aime le whisky et le vin et, peu importe, la vodka. Je vais tout prendre », a ajouté Paltrow. « Mais je pense que ce qui s’est passé, c’est que, après avoir attrapé COVID et m’être senti comme de la merde, ou comme avoir eu de longs trucs de COVID pendant un certain temps, je ne me sentais tout simplement pas dynamique. »

Comme Gwyneth l’a dit, ce n’est pas comme si elle avait complètement coupé l’alcool. Elle a encore la gorgée étrange ici ou là. Un concept qui a probablement bloqué le cerveau de la passionnée d’alcool Chelsea Handler si fort qu’il s’est arrêté et a dû être redémarré manuellement en maintenant enfoncé le bouton d’alimentation de son cerveau pendant cinq secondes.

Photo : Instagram