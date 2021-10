Gwyneth Paltrow fait savoir à ses fans qu’elle a eu un problème de santé en donnant naissance à son premier enfant.

La star d’Iron Man, 49 ans, était l’invitée de l’épisode du lundi 25 octobre du podcast Armchair Expert, où elle et l’animatrice berger de Dax discuté de la façon dont le corps des gens change tout au long du processus de vieillissement.

Cela a conduit Gwyneth, qui partage sa fille Manzana, 17 ans et sont Moïse, 15 ans, avec ex-mari Christophe Martin, pour décrire la difficulté qu’elle a éprouvée pendant l’accouchement avec Apple, que la star a accueillie par césarienne en mai 2004.

« J’ai eu deux césariennes », a expliqué Gwyneth, qui a épousé Brad Falchuk en 2018. « Ma fille était une urgence. C’était fou – nous avons failli mourir. Ce n’était, comme, pas bon. »

Le fondateur de goop n’a pas donné plus de détails sur la situation avant d’ajouter: « De toute façon, il y a une grosse cicatrice sur votre corps, et vous vous dites: » Oh, wow, cela n’était pas là. » Et ce n’est pas que c’est mauvais, ou que vous vouliez le juger, mais vous vous dites simplement : ‘Oh, mon dieu.’ «