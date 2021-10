Gwyneth Paltrow dit quels conseils elle donne à ses enfants sur le sexe

« J’essaie d’être curieux. Et les ados ils ne voudront jamais parler de sexe à leurs parentsdonc je fais de même, et heureusement au lycée ils ont eu une éducation sexuelle très complète, donc l’école s’est occupée de la partie oiseaux et abeilles, et je suis là pour toutes les questions », a déclaré l’acteur oscarisé à Entertainment Tonight.

En parlant de ce sujet, Gwyneth premières Sexe, Amour & Goop sur Netflix. Cette série apparemment non scénarisée présente un groupe de cinq couples qui recherchent plus d’intimité et un sexe plus agréable. Une équipe d’experts avec différentes méthodes sexuelles, réunie par Gwyneth et son équipe chez Goop, vous guidera sur la façon d’avoir des expériences plus agréables.