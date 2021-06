Gwyneth Paltrow et sa fille Apple se font percer chaque année le jour de l’anniversaire d’Apple .

Gwyneth Paltrow vend des bijoux sur Goop. La ligne s’appelle G. Label Jewelry Collection et est actuellement disponible sur le site Web de Goop. Pour annoncer la collection, Gwyneth a posté l’Instagram ci-dessus dans lequel elle porte les boucles d’oreilles Apple Circle Pavé Drop au prix de 1 450 $. Les boucles d’oreilles portent le nom de sa fille, Apple Martin, qui, selon Gwyneth, a inspiré la collection et a contribué au processus de conception. Gwyneth a également indiqué que tout cela était motivé par la tradition de leur mère et de leur fille d’obtenir un nouveau piercing chaque année pour l’anniversaire d’Apple. Chaque année.

Gwyneth Paltrow et sa fille Apple Martin partagent une tradition de style particulière chaque année lorsque la fondatrice de Goop célèbre l’anniversaire de son aîné. Le duo sosie mère-fille reçoit un nouveau piercing le jour de l’anniversaire d’Apple, il n’est donc pas étonnant que Paltrow, 48 ans, ait dédié un design de sa nouvelle collection de bijoux Goop G. Label à Apple, 17 ans. “Chaque année, le jour de l’anniversaire d’Apple, nous recevons un nouveau piercing – c’est cette petite tradition que nous avons”, a déclaré Paltrow sur Instagram. « Elle a été une grande inspiration pour cette collection et m’a aidé à affiner les designs. Elle va certainement « emprunter » ses boucles d’oreilles homonymes. » En l’honneur d’Apple, le gourou du style de vie et entrepreneur a créé les boucles d’oreilles Apple Circle Pavé pour la ligne, un trio de créoles avec 44 diamants, au prix de 1 450 $. Les boucles d’oreilles sentimentales sont l’une des six pièces d’investissement classiques que Paltrow a conçues pour la première collection de bijoux de Goop. « Je ne fais pas de différence entre le jour et la nuit. Si j’investis dans un beau bijou, je vais le porter tout le temps : je vais dormir dedans, le porter sur le tapis rouge et ramasser [my son] Moïse de l’école dedans », a-t-elle déclaré Les bijoux ont toujours occupé une place particulière dans le cœur de Paltrow. Lorsque l’actrice a regardé sa vie avec style dans une vidéo de Vogue, elle a partagé l’histoire réconfortante derrière les pièces qu’elle portait aux Oscars 1999 : des boucles d’oreilles en diamant Harry Winston et un collier ras de cou assorti. « J’avais emprunté [these] Boucles d’oreilles et collier Harry Winston pour les Oscars, puis après que j’ai gagné, mon père, en cadeau, m’a surpris avec eux », a expliqué Paltrow. « Maintenant, je vais pleurer. Donc, c’était très gentil.

Dans mon court mandat en tant que blogueur de potins, j’ai vu ma part de photos de Gwyneth Paltrow. Tu sais ce que je n’ai jamais remarqué à propos de Gwyneth ? Plusieurs piercings. Jusqu’à ce que je clique sur ces photos de bijoux, je n’avais jamais remarqué de piercing au niveau de l’oreille supérieure. Apple a eu 17 ans le mois dernier, quand exactement cette tradition a-t-elle commencé ? Parce qu’il n’y a qu’une ou deux boucles d’oreilles supplémentaires dans leurs oreilles et rien dans leur nez. Combien d’anneaux de tétons Gwynnie a-t-elle ? De plus, je suppose que la ligne de nez et de bijoux personnels sera le deuxième déploiement. Peut-être que Gwyneth peut faire un crossover et inclure un Christina Bar comme surprise dans l’une de ses bougies vaginales.

Quant à la collection de bijoux G. Label, je l’aime bien. Je ne peux pas me le permettre, mais j’aime la simplicité des pièces. Je porterais tout sauf la manchette d’oreille et c’est juste parce que je ne suis pas une personne de manchette. Contrairement à Gwyneth, je ne dors pas dans mes bijoux et je change fréquemment les miens pour le jour, la nuit, la diva, la fête, le changement d’humeur, etc. Mais j’ai aussi très peu de pièces d’investissement, alors peut-être que mes bijoux fantaisie encouragent à les changer davantage. . J’aime le fait qu’Apple ait influencé la ligne et si elle a vraiment contribué à affiner les designs, tant mieux pour elle, elle a un bon œil. Je suis sûr qu’ils ont été percés à quelques anniversaires, je doute que ce soit tous les ans ou qu’ils ressembleraient tous les deux à des coussins à épingles maintenant. Mais je suis tout à fait pour les traditions familiales et celles qui inspirent la créativité. J’aime aussi l’histoire que Gwyneth a racontée à propos de son père lui achetant des bijoux Oscar comme une surprise.

