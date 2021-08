Gwyneth Paltrow montre un corps de bikini tonique avec un selfie de sauna

in

Gwyneth Paltrow a montré son corps de bikini tonique dans un selfie de sauna partagé mardi sur Instagram.

L’actrice de 48 ans a posé pour le selfie en portant un bikini deux pièces à motifs bleu, noir et blanc. Paltrow a déclaré que le “secret” de son “éclat d’été” impliquait une “approche à plusieurs volets”.

“Le secret de l’éclat ultime de l’été implique non seulement un coup de poudre bronzante de dernière minute, mais une approche à plusieurs volets : une bonne nourriture, un bon exercice, un supplément induisant un éclat, des soins de la peau puissamment réparateurs et bien sûr des trucs amusants (surligneur, auto- tanner, et plus)”, a écrit l’actrice de “Country Strong” dans la légende de son message.

La photo a été partagée sur le compte Instagram de ses marques de bien-être.

Gwyneth Paltrow a posé mardi pour un selfie dans un sauna en bikini à motifs. L’actrice a partagé la photo sur Instagram de sa marque de bien-être, Goop. (Pascal Le Segretain/.)

Paltrow a été ouverte sur ses secrets de beauté et de bien-être dans le passé depuis le lancement de sa marque de bien-être, Goop.

La forme d’exercice préférée de l’actrice d'”Iron Man” est la marche.

“J’ai commencé à marcher il y a environ un an et demi, et je m’assure de marcher tous les jours”, a déclaré Paltrow à CNBC en janvier 2020.

La marche est “le moment de laisser le cerveau se désengager des stimuli, tout en ayant de l’air frais et en bougeant le corps”, expliquait-elle à l’époque. “C’est aussi, du point de vue de la recherche, l’une des choses les plus saines que nous puissions faire, c’est simplement marcher.”