Gwyneth Paltrow ne reviendrait à Marvel que si c’était avec de petits camées

Depuis l’inauguration Hombre de Hierro sorti en 2008, Gwyneth Paltrow fait partie de l’univers Marvel. Qu’elle soit l’une des plus anciennes interprètes ne signifie pas pour autant qu’elle a développé un grand attachement à la marque, et maintenant que son partenaire Robert Downey Jr. a conclu (avec la mort héroïque de Tony Stark en Avengers: Fin de partie), il ne semble pas être très motivé à retourner au MCU. En fait, il n’y a aucune nouvelle qu’il va le faire, mais récemment on lui a demandé Gens et l’interprète de Pepper Potts a donné une condition très spécifique pour revenir à Marvel.

« Je pense que si c’était un petit rôle que je pourrais terminer en un jour ou deux, je serais bien sûr ouvert à lui. »dit-il avec toute la présure du monde. Ses paroles correspondent à l’attitude qu’il a eue depuis qu’il a commencé à incarner le couple Iron Man, et cela a déjà conduit aux manchettes les plus drôles du passé. Vous devez juste vous rappeler comment, quand il a dû prendre une photo commune pendant les 10 ans du MCU, il a demandé ce qu’il faisait Samuel L. Jackson dans le groupe et ils devaient le dire « de quoi parles-tu? C’est Nick Fury, tu as été dans des films avec lui! « . Ou quand il a oublié qu’il était apparu dans Retour à la maison de Spider-Man.

Ce dernier s’est produit dans un épisode de Le Chef Show où Jon Favreau (co-vedette dans Marvel et en particulier les films de Hombre de Hierro) a dû la convaincre qu’elle avait un petit caméo dans le film avec Tom Holland, bien que Paltrow ait insisté sur le fait que cela avait été Avengers. L’actrice affiche un détachement sain de l’univers Marvel, même si elle pourrait changer d’avis si son personnage avait un traitement similaire à ce que Scarlet Witch et Vision ont déjà vécu et connaîtra bientôt Falcon et le soldat de l’hiver.

Après tout, Marvel Studios profite de la série Disney + (qui a ouvert Sorcière écarlate et vision) pour leur donner une plus grande Contexte ses personnages de soutien, et ce serait une bonne occasion d’en savoir un peu plus sur Pepper Potts. Si Paltrow veut, bien sûr. Ou si vous vous souciez le moins du monde.