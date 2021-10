Gwyneth Paltrow offre des conseils NSFW à Sean Lowe et Catherine Giudici

Comme la star d’Iron Man a elle-même résumé la série, « Sex, Love & goop explore ce que signifie être vraiment intime dans une relation : exprimer vos peurs et vos désirs les plus profonds et accepter ceux de vos partenaires. Une continuation de la mission de goop d’aider notre public poursuit le pouvoir ineffable de son propre potentiel, le spectacle est une boîte à outils pour trouver plus de plaisir et de connexion dans nos vies romantiques. »

Et Gwyneth a noté que la prochaine émission est également « pleine de leçons que j’aurais aimé avoir apprises il y a des années ».