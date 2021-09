Gwyneth Paltrow offre un traitement au goop à l’amour et au sexe

in

Parlons sexe, bébé !

Le mardi sept. 21, Netflix a publié le premier teaser pour Gwyneth PaltrowLa dernière émission centrée sur goop, Sex, Love & goop, qui sera présentée le 21 octobre. Et, comme le titre l’indique, la série examine de plus près l’amour et le sexe à travers l’objectif goop.

Plus précisément, Sex, Love & goop suit un groupe de couples, qui se tournent vers des experts pour apprendre des leçons sur la façon d’améliorer leurs relations en approfondissant, vous l’aurez deviné, le sexe et l’intimité. L’actrice devenue gourou du style de vie partage avec les participants dans le premier regard: “Nous faisons l’amour. C’est une émission sur le sexe. Nous allons parler de sexe.”

Bien que l’aperçu soit plutôt bref, Paltrow a précisé dans une déclaration : “Sex, Love & goop explore ce que signifie être vraiment intime dans une relation : exprimer vos peurs et vos désirs les plus profonds et accepter ceux de vos partenaires.”