Gwyneth Paltrow offre une réponse hilarante à un fan lui demandant si elle regarde « Hawkeye » sur Disney +

Gwyneth Paltrow a fait pleurer ses fans avec une séance de questions-réponses sur son histoire Instagram ce week-end. L’actrice est l’un des personnages centraux de l’univers cinématographique Marvel, mais elle a admis qu’elle n’avait pas vu la nouvelle série Hawkeye. En fait, elle a admis par inadvertance qu’elle ne savait même pas que cela existait.

Paltrow a répondu à des questions sur tous les sujets imaginables ce week-end, discutant avec des fans de la vie, de l’amour et de l’état du monde. Quand l’un d’eux a demandé « Avez-vous regardé la série Hawkeye ?? » Paltrow a écrit sa réponse en texte blanc sur un simple fond noir. Elle a écrit: « Non, qu’est-ce que c’est? » au choc de certains fans et au plus grand plaisir des autres. Paltrow a joué à Pepper Potts en commençant par Iron Man et en passant par Avengers: Fin de partie en 2019, mais elle ne suit clairement pas les actualités du MCU au jour le jour.

gwyneth ne sait pas qui est hawkeye plsss😭😭 pic.twitter.com/9beb5DKyNJ – un (@madeoflavenderr) 5 décembre 2021

« Honnêtement inspirant à quel point Gwyneth se soucie peu de Marvel », a tweeté un fan en réponse à l’histoire de Paltrow. Un autre a ajouté: « Je suis sûr qu’elle plaisante. Allez les gens », tandis qu’un troisième a écrit: « Gwyneth Paltrow vous trolle tous. » Certains fans ont également posté cette capture d’écran côte à côte avec une où Paltrow a confirmé qu’elle écoutait la nouvelle musique de Taylor Swift, en disant: « Oui, pensez-vous que je vis sous un rocher? J’adore ça. »

Paltrow a déjà oublié sa participation au MCU. En 2019, elle est apparue dans The Chef Show de Netflix avec Jon Favreau où elle a complètement oublié qu’elle avait même été dans Spider-Man: Homecoming. Elle a même essayé de discuter avec Favreau, pensant que c’était lui qui se souvenait mal.

« Non, j’étais dans Avengers ! » dit Paltrow, confus. Favreau a répondu: « Vous étiez aussi dans Spider-Man. » À l’époque, certains fans ont défendu Paltrow en partageant des informations selon lesquelles Marvel gardait parfois les acteurs dans l’ignorance de projets comme celui-ci pour empêcher les principaux spoilers du mouvement de fuir.

Paltrow a suivi ce moment préféré des fans dans une interview avec Elle plus tard cette année-là. Elle a déclaré: « C’est déroutant parce qu’il y a tellement de films Marvel, et pour être honnête, je n’en ai pas vu beaucoup. C’est vraiment stupide et je suis désolé, mais je suis une mère de 47 ans. . »

Paltrow n’a pas tort, et depuis lors, le MCU s’est considérablement étendu au monde des séries télévisées en streaming. Hawkeye est le cinquième nouveau spectacle Marvel à être présenté cette année, rejoignant WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier et Loki tous sur Disney +. Les autres émissions sont disponibles en streaming dans leur intégralité maintenant, tandis que Hawkeye diffuse de nouveaux épisodes tous les mercredis.