Gwyneth Paltrow partage des photos rares et jamais vues de ses enfants et de ses amis célèbres

Gwyneth Paltrow revient sur 2021 en publiant plusieurs photos inédites d’elle et de sa famille. Comme Entertainment Tonight l’a noté, Paltrow a réfléchi à l’année écoulée en partageant certains de ses plus beaux souvenirs. Dans sa légende pour les photos, Paltrow a noté qu’elle voulait partager les « meilleures parties de 2021 ».

Le diaporama de Paltrow a commencé par une photo d’elle prenant un verre avec ses amis, dont Cameron Diaz. De nombreux clichés montraient l’acteur aux côtés de son mari, Brad Falchuk, et de leurs enfants. Paltrow partage deux enfants, Apple et Moses, avec son ex-mari, Chris Martin, tandis que Falchuk a deux enfants, Isabella et Brody, qu’il partage avec son ex-femme, Suzanne Bukinik. Bien que Paltrow ne partage généralement pas trop de photos de ses enfants, elles ont été les points forts de sa récente série Instagram. Elle a même posté une photo de sa fille aux côtés de sa mère, Blythe Danner, dans laquelle les deux partagent une douce étreinte.

« Les meilleurs moments de 2021 ; aimer mes amis de tout mon cœur, le beignet de nouilles à @lunasia.dimsum, être marié à mon homme, voyager un peu et être la mère et la belle-mère de quatre personnes incroyables que j’aime profondément, » Paltrow a légendé le message. « Je vous souhaite à tous de l’amour, de la joie, de l’abondance et de grandes choses cette année! » Au fil des ans, la star d’Iron Man s’est confiée sur le fait d’être la mère de ses deux enfants. Dans une récente interview avec Red Table Talk en octobre, Paltrow a déclaré qu’elle abordait la parentalité en laissant simplement ses enfants « être qui ils sont vraiment ». Bien sûr, la star a mentionné qu’elle rencontrait toujours des erreurs tout en les « aimant et en les soutenant ». Elle a également rappelé une citation sur la parentalité, attribuée à l’artiste Banksy, qui a vraiment touché une corde sensible chez elle.

« Je passe beaucoup de temps avec eux à parler et à regarder. J’ai lu cette citation. Je pense qu’elle a été attribuée à Banksy, l’artiste, qui a dit quelque chose comme ‘Cette génération de parents fera n’importe quoi pour nos enfants, n’importe quoi' », a-t-elle déclaré. réfléchi. « Comme, nous ferons n’importe quoi pour nos enfants, sauf les laisser être ce qu’ils sont réellement. Et je l’ai lu, et j’étais comme, j’avais des frissons, et j’ai pensé: » Dieu « , il y a des aspects de moi qui pensent, » Eh bien, vous devriez le faire de cette façon parce que, comme, cela a fonctionné pour moi », ou « Évitons cela. «