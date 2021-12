Gwyneth Paltrow partage son guide hilarant de l’étiquette des Fêtes

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si quelqu’un sait comment organiser une fête de vacances inoubliable, c’est probablement Gwyneth Paltrow, et sa nouvelle vidéo sur l’étiquette des fêtes le prouve !

Dans la vidéo, la fondatrice de goop présente ses principes pour divertir les invités, comme allumer sa bougie « This Smells Like My Vagina » pour créer l’ambiance, échanger de la vodka contre de l’eau, ajouter des capes de fourrure à toutes les tenues et décorer sa table avec des produits de beauté mini goop. Mais la partie la plus hilarante de la vidéo est ses suggestions de cadeaux de célébrités.

Pour Adèle, Gwyneth suggère le supplément DTF de goop. Stéphane Colbert obtient la bougie « This Smells Like My Orgasm » de goop, et Kim Kardashian et pete davidson recevoir des griffes de carcajou. Pour Taylor SwiftLe cadeau de , la star d' »Iron Man » est vue en train de décider entre le vibromasseur point G auto-chauffant Ultraplush de Goop et une écharpe rouge – un clin d’œil pas si subtil à la chanson de Taylor « All Too Well ».