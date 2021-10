Gwyneth Paltrow réagit à Glenn Close en disant que sa victoire aux Oscars n’avait pas de sens

Gwyneth Paltrow est en train d’apprendre ce que Glenn Close a dit à propos de sa victoire aux Oscars pour Shakespeare in Love. Le fondateur de Goop, lors d’une apparition sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen jeudi, a joué « Plead the Fifth », dans lequel Cohen pose une série de questions juteuses, dont ils peuvent choisir d’en sauter une seule.

Cohen a demandé dans le cadre du jeu la réaction de Paltrow à Close en disant l’année dernière que la victoire de l’actrice aux Oscars de la meilleure actrice en 1999 n’avait « pas de sens » pour elle. Paltrow a ri et a répondu : « Je viens juste d’entendre ça de ta part, Andy ! Je n’en ai jamais entendu parler. » Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait « plaider le cinquième » sur la question, Paltrow a répondu : « Eh bien, je suppose que je dois le faire parce que je n’en sais pas assez à ce sujet. Alors je plaide le cinquième.

Les commentaires de Close sur la victoire de Paltrow aux Oscars sont venus lors d’une interview avec Popcorn d’ABC News avec Peter Travers en novembre dernier alors que la femme de 74 ans discutait de sa huitième nomination aux Oscars pour Hillbilly Elegy dans le contexte plus large des remises de prix de l’industrie. Expliquant que les performances sont difficiles à comparer, Close a utilisé la victoire de Paltrow pour Shakespeare in Love contre Fernanda Montenegro pour la gare centrale comme une conclusion qui n’avait « pas de sens ».

« Je pense honnêtement qu’être nominé par vos pairs est à peu près aussi bon que possible. Et puis, je n’ai jamais compris comment vous pouviez honnêtement comparer les performances, vous savez ? » Close a déclaré dans l’interview. « Je me souviens de l’année où Gwyneth Paltrow a conquis cette incroyable actrice qui était à la gare centrale et je me suis dit : ‘Quoi ?’ Cela n’a pas de sens. » Elle a poursuivi que les victoires ont « beaucoup de choses à voir avec » des facteurs externes à la performance, y compris la « traction » et la publicité que le film a eue ainsi que son budget promotionnel « pour le mettre à la vue de tout le monde ».

la victoire de Paltrow pour la meilleure actrice en mars 1999 également incluse dans la catégorie Cate Blanchett pour Elizabeth ; Monténégro pour la gare centrale ; Meryl Streep pour One True Thing ; et Emily Watson pour Hilary et Jackie. Shakespeare in Love remportera six autres Oscars, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Judi Dench et du meilleur film.