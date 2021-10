Gwyneth Paltrow réagit aux commentaires de Glenn Close sur l’Oscar

Gwyneth Paltrow affirme qu’elle n’avait aucune idée que Glenn Close a dit un jour que sa victoire aux Oscars en 1999 pour « Shakespeare In Love » n’avait « pas de sens ».

« Je viens d’entendre ça de toi, Andy ! Je n’en ai jamais entendu parler », a déclaré jeudi l’actrice de 49 ans à l’animateur de « Watch What Happens Live », Andy Cohen.

Il avait demandé à Paltrow quelle avait été sa réaction aux commentaires de Close lors d’un jeu de « Plead the Fifth », dans lequel des invités célèbres se voient poser une série de questions mais ne peuvent « implorer le cinquième » que pour l’un d’entre eux.

« Eh bien, je suppose que je dois le faire parce que je n’en sais pas assez à ce sujet », a répondu le fondateur de GOOP. « Alors je plaide le cinquième. »

La déclaration en question a été faite par Close, 74 ans, lors d’une interview en 2020 avec « Popcorn with Peter Travers » d’ABC News.

Gwyneth Paltrow a ri lorsqu’on lui a posé des questions sur Glenn Close, affirmant que sa victoire aux Oscars n’avait pas de « sens ». Banque de photos NBCU via .

«Je pense honnêtement qu’être nommé par vos pairs est à peu près aussi bon que possible. Et puis, je n’ai jamais compris comment on pouvait comparer honnêtement les performances, tu sais ? Fermer dit à l’époque. « Je me souviens de l’année où Gwyneth Paltrow a conquis cette incroyable actrice qui était dans ‘Central Station’ et j’ai pensé : ‘Quoi ?’ Cela n’a pas de sens.

L’actrice de « Fatal Attraction » fait référence à Fernanda Montenegro, qui a été nominée aux côtés de Paltrow lors des Oscars 1999.

Gwyneth Paltrow tenant son Academy Award après avoir remporté le prix de la «Meilleure actrice» en 1999.PA Images via .

Close a poursuivi en suggérant que les lauréats des Oscars pourraient être sélectionnés pour des raisons autres qu’une performance, comme « si [a film] a de la traction ou autre.

« La publicité, combien d’argent avaient-ils pour le mettre à la vue de tout le monde, je dois être philosophique à ce sujet, si j’étais contrarié à ce sujet. »

La victoire de Paltrow aux Oscars était la première et la seule fois où elle était nominée pour le prix. Pendant ce temps, Close a été nominé pour un Oscar huit fois au cours des quatre dernières décennies.