Le père de Gwyneth Paltrow, Bruce Paltrow, était réalisateur et producteur de télévision et de cinéma, et a visité le plateau de The Royal Tenenbaums le jour où ils ont tourné la scène. Par conséquent, cela a eu une signification particulière pour l’actrice de 48 ans après sa mort en 2002. C’était probablement l’un des derniers moments de la carrière de Paltrow qu’elle a pu partager avec son défunt père.