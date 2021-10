Gwyneth Paltrow parle de sa césarienne d’urgence avec sa fille Apple, révélant qu’elle est « presque morte » en donnant naissance à la jeune fille de 17 ans. L’actrice a parlé de sa première grossesse sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard lundi, expliquant comment les médias sociaux peuvent faire pression sur les personnes qui viennent d’accoucher pour qu’elles ressemblent à une certaine façon.

« J’ai eu deux césariennes. Ma fille était une urgence, c’était fou, nous avons failli mourir. Ce n’était, genre, pas bon », a déclaré Paltrow, qui partage Apple et son fils de 15 ans Moses avec son ex-mari Chris Martin. « Quoi qu’il en soit, il y a une grosse cicatrice sur ton corps et tu te dis : ‘Oh wow, ça n’existait pas avant.’ Et ce n’est pas que c’est mauvais ou que vous vouliez le juger, mais vous vous dites simplement : « Oh mon Dieu. » »

Elle a poursuivi: « Dieu merci, il n’y avait pas Instagram quand j’ai eu des bébés parce que maintenant c’est comme, si je vois quelqu’un, ‘Oh, je viens d’accoucher il y a deux semaines et j’ai un estomac complètement à laver’, et je suis comme, ‘Wow ce n’est pas ce que je [looked like].' » Alors qu’elle dit « plus de pouvoir » à quelqu’un qui ressemble à cet idéal mis en avant sur les réseaux sociaux, l’actrice oscarisée voulait que les gens sachent que « c’est totalement l’exception ».

« Et puis maintenant, nous sommes nourris de toutes ces autres images de ce à quoi nous sommes censés ressembler tout le temps – des bébés, pas de bébés, peu importe », a-t-elle poursuivi. « Je pense que les femmes ont vraiment besoin d’être amies les unes avec les autres et de tout jugement sur la façon dont vous avez un bébé, est-ce que vous allaitez, n’est-ce pas, ce que, allez-vous travailler, n’allez-vous pas travailler. Devinez quoi, quoi que ce soit, ça va. J’ai l’impression que nous avons aussi ce truc bizarre autour, c’est du perfectionnisme passé, c’est comme si je pouvais faire cette tâche gargantuesque qui est surhumaine et pourquoi ? Pour quoi ? »

Paltrow avait précédemment évoqué une expérience de mort imminente qu’elle avait vécue lors d’une fausse couche avec son troisième enfant. « J’ai eu une très mauvaise expérience quand j’étais enceinte de mon troisième et cela n’a pas fonctionné et j’ai failli mourir », a-t-elle déclaré au Daily Mail en 2013. « Alors je me dis : » Sommes-nous bien ici ou devrions-nous revenir en arrière et réessayer ?' »