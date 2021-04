Gwyneth Paltrow revient sur son style emblématique des années 90 en couple avec Brad Pitt ⋆ .

WENN / Instar / Adriana M. Barraza

Partageant ses réflexions sur la tenue la plus emblématique qu’elle portait lors d’une relation amoureuse avec l’acteur de “ Ocean’s Twelve ”, l’actrice de “ Shakespeare in Love ” reconnaît: “ Nous étions un couple très des années 90 ”.

AceShowbiz –

Ayant été un pionnier du style pendant des années, Gwyneth Paltrow prenez le temps de vous remémorer ses tenues les plus emblématiques. Faisant une apparition sur le segment YouTube de Vogue intitulé “Life in Looks”, le “Avengers: Fin de partie”L’actrice a pesé sur le style signature des années 90 qu’elle avait pendant sa romance avec Brad Pitt.

Dans la vidéo de près de 12 minutes, l’actrice de 48 ans a décomposé 13 de ses looks les plus emblématiques pour le magazine de mode et de style de vie. Parmi les premières photos figurait une photo d’elle en 1996 avec “L’Etrange histoire de Benjamin Button” acteur. Dans ce document, elle a été photographiée tenant la main de son ancien fiancé tout en portant sa célèbre veste en cuir.

«Je crois que j’étais sur le plateau avec Brad Pitt, il faisait un film», a tenté de se rappeler le fondateur de Goop. Dans l’image, elle a associé sa veste en cuir noir avec un haut noir et blanc et un jean bleu. Son ex, entre-temps, a enfilé un pull marron avec un T-shirt blanc en dessous et une paire de denim noir.

«Il était si gentil et nous formions un couple très des années 90», a poursuivi la lauréate d’un Oscar en faisant un voyage dans le passé pour décrire son style sur la photo. «Je sais que la veste en cuir Calvin Klein est l’une de mes pièces préférées. Je me suis toujours habillé avec un jean et un t-shirt blanc.

«J’ai toujours été une commode très intuitive», a poursuivi la femme de Brad Falchuk. «Je me suis toujours habillé comme ça, avec un jean et un t-shirt blanc, en gros. Et donc, évidemment, la forme de ces jeans et t-shirts a changé avec le temps, mais je n’ai jamais beaucoup réfléchi à mes tenues.

Dans la vidéo, Gwyneth a également parlé de la robe rose bubblegum Ralph Lauren qu’elle portait à la 71e cérémonie des Oscars en 1999. «Voici donc la robe de bal en taffetas rose bubblegum Ralph Lauren que je portais lorsque j’ai été nominée pour un Oscar en 1999». elle a dit avant d’apprendre que sa robe a sa propre page Wikipédia dédiée.

Le “Homme de fer»A déclaré qu’elle avait vu cette robe pour la première fois dans un lookbook Ralph Lauren et a décidé d’appeler le créateur pour lui demander si elle pouvait l’emprunter pour l’événement. «Ils m’ont fait cette belle robe et je l’adore et je l’ai gardée et je l’ai», a-t-elle jailli.

Gwyneth a ensuite rappelé un moment émouvant lorsque son défunt père Bruce Paltrow l’a surprise avec les bijoux Harry Winston. «J’avais emprunté ces boucles d’oreilles et ce collier Harry Winston pour les Oscars et après avoir gagné, mon père, en cadeau, m’a surpris avec eux. Maintenant, je vais pleurer. Donc, c’était très gentil », se souvient-elle.

Article suivant

T-Pain ignore involontairement les DM de Viola Davis, Fergie et d’autres stars