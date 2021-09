GXT 620 Axon et GXT 619 Thorne : découvrez les nouvelles barres de son RVB de Trust pour le gaming | Jeux

De plus en plus de joueurs parient sur les barres de son lorsqu’il s’agit de fournir le meilleur son pour configurer les jeux. Leur facilité d’installation et d’utilisation, ainsi que leur petite taille et la qualité sonore croissante qu’ils offrent, en ont fait un produit indispensable. Si vous cherchez une bonne barre de son à un prix raisonnable, soyez très attentif aux nouvelles propositions que Trust nous apporte.

Aujourd’hui, profitez d’une bonne qualité sonore dans nos jeux vidéo préférés c’est vital si nous voulons obtenir la meilleure expérience possible. Cependant, il n’est pas toujours possible d’installer un système de son multicanal dans notre espace de jeu.

Pour cette raison, barres de son Ils sont apparus comme une option idéale pour ceux qui souhaitent améliorer leur expérience sonore rapidement, facilement et avec un investissement financier très limité.

Conscient de ce besoin, Confiance, marque de référence pour les accessoires numériques, dispose d’une large gamme de barres de son spécifiques pour le monde des joueurs, grâce auquel tout le monde peut profiter d’une excellente qualité audio d’une manière très simple. Partons à la rencontre des deux nouveaux ajouts à la marque !

GXT 620 Axon – Puissance sonore maximale et design

La barre de son GXT 620 Axon est une excellente solution pour ceux qui recherchent un expérience audio immersive rapidement et facilement, sans les tracas et les dépenses élevées d’installation d’un équipement de son multicanal.

Grâce à sa large gamme d’enceintes et à ses 12 W de puissance de crête, le GXT 620 Axon offre un son clair, puissant et réaliste, ce qui est idéal pour améliorer l’expérience sonore offerte par les haut-parleurs intégrés de notre téléviseur ou moniteur.

En outre, sa conception est mince et compacte, pour ce que c’est très facile à installer n’importe où, même au bas d’un téléviseur ou d’un écran de PC.

Enfin, le GXT 620 Axon surprend par son conception exclusive, qui met en valeur l’éclairage RVB sous la forme d’ondes arc-en-ciel, et comprend un pratique Commande de contrôle, grâce auquel il est possible de régler rapidement le volume à tout moment.

La Barre de son GXT 620 Axon Il a un prix public conseillé de 29,99 €.

Barre de son GXT 619 Thorne – Grand volume dans un petit espace

Si vous cherchez un barre de son de petite taille, mais excellente qualité audio, la GXT 619 Thorne de Confiance Il est présenté comme une option idéale pour tirer le meilleur parti de notre musique ou de nos jeux vidéo dans n’importe quel espace, aussi petit soit-il.

Grâce à ses dimensions contenues, cette barre de son peut être placée devant le téléviseur ou le moniteur, améliorant considérablement son son et offrant un excellent design grâce à son 6 modes d’éclairage RVB réglables.

Leur Puissance de crête de 12 W, avec leurs haut-parleurs stéréo, garantissent une excellente qualité audio dans tous les types de contenus, tels que les jeux vidéo, les films ou la musique.

Bien entendu, la barre de son Trust GXT 619 Thorne comprend un Commande de contrôle régler son volume très facilement et même dans l’obscurité totale, puisque a un éclairage.

La Barre de son GXT 619 Thorne a un prix conseillé conseillé : 39,99 €