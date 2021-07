Gym from Home: Comment l’entraînement à domicile est devenu une tendance pandémique de fitness

Dans le processus, l’industrie du fitness virtuel a connu un essor rapide, avec de nombreuses offres qui se sont multipliées au cours de la dernière année.

Chloe Ting fait fureur sur YouTube. L’influenceur australien du fitness compte plus de 19 millions d’abonnés sur la plateforme de partage de vidéos et de médias sociaux. La raison de sa popularité ? Elle encourage un entraînement sans équipement. Tout ce dont vous avez besoin est un coin dans la maison et un tapis d’entraînement. Il n’est pas surprenant que Ting soit si populaire. Avec la menace du virus toujours répandue et un accès facile aux vidéos d’entraînement et aux sessions en direct en ligne, l’entraînement à domicile est devenu la tendance pandémique du fitness. Dans le processus, l’industrie du fitness virtuel a connu un essor rapide, avec de nombreuses offres qui se sont multipliées au cours de la dernière année.

Pour certains, les entraînements à domicile sont importants car ils les aident à rester sains d’esprit en ces temps difficiles. « J’ai suivi de nombreuses vidéos de fitness. Plus que de perdre du poids, l’objectif est de rester sain d’esprit et positif pendant ces moments difficiles. Que ce soit la cuisine, la danse, l’exercice ou le bien-être, j’apprécie tout virtuellement », explique Arpita Sinha, professionnelle des communications basée à Gurugram, qui suit les vidéos du célèbre entraîneur de fitness Yasmeen Karachiwala sur Instagram, les trouvant faciles à faire à la maison. «Je suis diverses (chaînes) d’aérobic de danse sur YouTube et j’essaie de passer 10 minutes (le faire) chaque soir après le travail à domicile», dit-elle.

Avec l’ouverture des gymnases avec une capacité limitée en gardant à l’esprit la sécurité des consommateurs, il y a un passage à la formation et aux cours virtuels. “Certains consommateurs souhaitent continuer à s’entraîner à la maison en raison de la commodité et de l’accès à des entraîneurs de qualité en ligne”, déclare Jayam Vora, co-fondateur et directeur de l’exploitation de Fitternity, une plateforme de santé et de remise en forme, qui offre une multitude de des services hors ligne et en ligne, y compris des séances individuelles avec des entraîneurs, des cours interactifs en direct, etc. FitTV de la marque est un service de vidéo à la demande qui propose des vidéos de fitness avec des entraîneurs et des entraîneurs de fitness célèbres.

Avec l’essor du travail à domicile, il y a eu une énorme demande de solutions de fitness à domicile, explique Pratik Sud, co-fondateur et PDG de Synq.Fit, une marque connue pour ses vélos intelligents pour une expérience de « salle de gym à domicile ». Il propose également des séances d’entraînement en direct et interactives dirigées par un entraîneur pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes à la fois. « Le travail à domicile peut entraîner de nombreux problèmes de forme physique. Ici, la technologie a la réponse », déclare Sud, ajoutant : « L’attention accrue portée à la santé a créé la demande de solutions de fitness à domicile. Au cours des deux derniers mois, nous avons constaté une multiplication par trois des commandes sur notre site Web.

Soutenant la tendance à l’entraînement à la maison, Rujuta Diwekar, experte en sciences de la nutrition et de l’exercice, a également tweeté : « La forme physique est périssable. Si vous ne vous entraînez pas pendant 3 semaines d’affilée, votre corps gaspillera les gains qu’il a réalisés. Ne sautez pas les entraînements même si les gymnases sont fermés. Entraînez-vous à la maison, engagez-vous avec vos entraîneurs personnels en ligne. C’est un gagnant-gagnant dans cette période difficile.

Les célébrités le font aussi, inondant les réseaux sociaux de photos et de vidéos de leurs séances d’exercices à la maison. On peut voir l’actrice Katrina Kaif s’échauffer sur son toit, tandis que Shilpa Shetty Kundra fait du yoga dans son jardin, inspirant beaucoup. Lata S, basée à Bengaluru, en fait partie. Le professionnel de l’informatique suit les vidéos de Kundra, ainsi que le coach sportif britannique Joseph Wicks sur Instagram. « Les deux montrent des vidéos faciles et rapides de mouvements du corps et de yoga », dit-elle, ajoutant : « La facilité d’accès aux cours en ligne m’aide à jongler avec de nombreuses tâches. J’économise sur le temps de trajet jusqu’à la salle de sport et je peux effectuer plusieurs tâches à la maison.

Dynamique spatiale

Avoir un espace défini pour l’exercice est la première étape vers la création d’une habitude de remise en forme. Pour beaucoup, le salon est devenu cet espace d’où ils peuvent s’entraîner sans tracas.

Les entraînements qui nécessitent peu ou pas d’équipement peuvent être effectués à l’aide de meubles ou d’objets que l’on peut trouver facilement dans la maison. Lorsqu’on s’entraîne à la maison, il faut être ingénieux, explique Mallika Tarkas Parekh, experte en santé et bien-être, propriétaire de Physique 57 India Barre Studios & Livestream Virtual Class. «Nous avons appris à adapter nos programmes de remise en forme avec des meubles robustes autour de la maison, des murs, des bouteilles d’eau/de vin – si nous n’avons pas de poids légers – des coussins et, surtout, notre poids corporel. L’entraînement à la résistance au poids corporel a repris pendant la pandémie et est un moyen durable de renforcer la force et la densité osseuse », explique l’experte basée à Mumbai, qui a vu la participation à son cours en ligne doubler depuis mars de l’année dernière, avec des personnes d’environ 150 villes se connectant in. « En ligne nous a permis de nous ouvrir à toute l’Inde et de les exposer à un entraînement de résistance au poids corporel… cette méthode de remise en forme a tellement d’applicabilité pour le type de corps indien, étant donné notre tendance en tant que population à avoir une densité osseuse plus faible. De plus, nous lancerons notre application de vidéo à la demande Physique 57 dans quelques mois », déclare Parekh.

Le yoga est également un choix populaire parmi les gens, car il peut être facilement pratiqué dans les limites de la maison et nécessite très peu d’espace. « Il y a une barrière d’entrée minimale pour rejoindre un cours de groupe, et il y a une grande motivation, étant donné les avantages immunitaires des pratiques de yoga. Le yoga a gagné la faveur de beaucoup car il aide à gérer à la fois la santé physique et mentale », explique Namita Piparaiya, spécialiste du yoga et du style de vie ayurvédique basée à Mumbai, fondatrice de la plateforme de bien-être Yoganama Wellness, qui forme des étudiants du monde entier grâce à des cours en ligne.

Cependant, les experts conseillent de limiter les séances d’entraînement à 30-40 minutes. « La tendance normale est de tirer beaucoup d’un entraînement, mais la vérité est qu’après 30 minutes, le bénéfice n’est pas aussi important. Réduisez l’intensité et créez une atmosphère de variété. Reflétez vos mouvements, protégez vos articulations. Examinez l’entraînement avec des bandes de résistance et gardez l’espace sans encombrement », conseille Mansi Gulati, expert en yoga du visage basé à Delhi.

Des offres diversifiées

Un rapport McKinsey de 2021 a estimé le marché mondial du bien-être à plus de 1 500 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 5 à 10 %. Il n’est donc pas surprenant de voir le marché du fitness se remplir d’applications et de canaux de médias sociaux, qui fournissent des bibliothèques à la demande, des entraînements en temps réel et des services de coaching à distance. « Les applications de fitness virtuelles et de fitness gamifiées attirent beaucoup d’attention et cela ne fera que s’amplifier dans les années à venir », déclare Sohrab Khushrushahi, fondateur de Sohfit, une marque de style de vie et de fitness personnalisés.

« Le fitness virtuel a également ouvert la possibilité de planifier des programmes d’entraînement, de surveiller et d’inspirer les utilisateurs à rester en forme à moindre coût. L’industrie du fitness évolue vers des applications de fitness gamifiées basées sur la réalité augmentée dans le seul but d’explorer de nouvelles façons d’interagir avec les gens, en plus de rendre le fitness plus accessible peut-être même à ceux pour qui ce n’est pas une priorité », ajoute Khushrushahi.

Une autre application qui change la donne est Bim, qui vise à révolutionner les entraînements à domicile en permettant aux amis, aux communautés et aux entraîneurs de s’entraîner à distance ensemble via une vidéo multi-utilisateurs. Il est pour l’instant disponible sur iPhone et connecte une vingtaine de participants en temps réel, recréant un cours de gym physique en ligne. L’application dispose de 160 entraînements personnalisables.

Parallèlement aux offres en ligne, la demande d’accessoires et d’équipements de fitness a également augmenté. Gravolite, l’un des principaux fabricants et distributeurs de tapis de yoga et d’accessoires, et de revêtements de sol sportifs de compétition haute performance pour plusieurs sports en Inde, a vu ses ventes augmenter, en particulier pour les tapis emboîtables et polyvalents. « Nous avons vu une augmentation de 80 à 100 % de la demande. La demande de tapis de yoga était de 10 000 par mois avant la pandémie, mais pendant le verrouillage (cette année), nous avons vendu environ 80 000 tapis en un mois », a déclaré Vaibhav Somani, directeur de Gravolite, basé à Delhi.

Amazon Fashion a également déployé une campagne marketing complète à différentes étapes du verrouillage avec le thème « Restez en forme à la maison » pour souligner l’importance de l’exercice et de la forme physique pour les consommateurs. Le segment de la mode de la marque a connu une augmentation de la demande de vêtements de sport et de confort. “Grâce à des séances de fitness régulières et à des jeux d’intérieur DIY sur Amazon.in, nous encourageons les clients à créer une salle de sport à domicile en utilisant les objets qui se trouvent dans la maison pour ajouter plus de plaisir à leur routine d’exercice quotidien”, a déclaré un porte-parole d’Amazon.

Centrale d’aide

