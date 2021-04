Gym HR ouvrira ses portes

Armando Huitron et ses élèves se sont déclarés prêts à frapper à l’ouverture du gymnase.

Inauguration avec duels de court amateurs

Avec les matchs de terrain amateurs, c’est ainsi que se déroulera l’inauguration du gymnase des ressources humaines dans la municipalité d’Ixtapaluca, dans l’État du Mexique, le samedi 24 du présent. Les anciens champions du monde Juan “Churritos” Hernández et Samuel Gutiérrez seront les parrains d’honneur.

Cela a été confirmé par le propriétaire lui-même, M. Armando Huitron, qui a remercié l’entraîneur Everardo González pour son soutien inconditionnel, le considérant comme son mentor dans l’enseignement de la boxe.

Armando a également annoncé que samedi il y aura dix-huit duels, où les jeunes qui monteront sur le ring recevront leur reconnaissance méritée avec un trophée et une médaille. La pesée aura lieu à 14h00, une heure plus tard, les matchs commenceront; la salle de gym est située sur la Calle Agricultura # 16, Colonia San Juan Tlalpizahuac.

Les entraîneurs qui ont déjà confirmé leur présence avec leurs élèves respectifs sont Jorge Barrera (frère du champion du monde Marco Antonio Barrera), Fermín Hernández, Jesús «Oso» Téllez, Andrés Benítez, Martín León, entre autres.

Armando Huitron, titulaire d’une licence de manager de Cuernavaca, fréquentera la salle d’entraînement avec Hugo Patiño et Maricarmen Rodríguez, et fera bientôt ses débuts en boxe payante pour les garçons David Brindis (58 kilos), César Valencia (poids welter), Luis Ceja ( fly), Luis Ocampo (66 kilos) et Johan Velasco (minimoca).