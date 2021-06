Gym Industry – Le tapis roulant assiste à une augmentation de la demande au cours des 6 derniers mois: rapport

Nombre total de prospects générés au niveau IndiaMART dans la catégorie de salle de sport concernée de Grand Slam Fitness – 10,2 lakhs.

L’industrie du fitness, en particulier les gymnases, a été durement touchée par la pandémie. L’industrie, qui se redressait progressivement après la première vague, a de nouveau été poussée au ralentissement par la deuxième vague. Cependant, la catégorie des gymnases a connu une forte augmentation du nombre de prospects générés sur Indiamart. Le nombre total de prospects générés dans la catégorie de salle de sport concernée du 20 juin au 21 mai est de 10,2 lakhs.

Grand Slam Fitness Pvt Ltd a réitéré les tendances clés et le comportement des consommateurs au cours d’une période d’un an se terminant en mai 2021 dans son rapport récemment publié. Il a révélé les tendances clés et le comportement des consommateurs observés du 20 juin au 21 mai. Le rapport se concentre sur l’évolution des tendances dans l’industrie du gymnase – dans l’ensemble ainsi que sur le plan géographique au cours de la période mentionnée ci-dessus.

Les points saillants du rapport sont les suivants :

« Tapis roulant motorisé » est le mot-clé le plus recherché et les principales catégories de produits. Le nombre total de prospects générés est supérieur à 1,2 lakhs. Viennent ensuite « Multi Gym », « Equipement de gymnastique », « Tapis roulant d’exercice » et ainsi de suite.

Nombre total de prospects générés au niveau IndiaMART dans la catégorie de salle de sport concernée de Grand Slam Fitness – 10,2 lakhs.

Le nombre de leads qui était au plus haut en juillet’20 (154 700) a connu une forte baisse par la suite. Cependant, la tendance s’est accélérée en janvier 21 et n’a cessé d’augmenter depuis. Le nombre total de prospects générés en mai’21 est de 95,4 mille.

Dans la répartition géographique des enquêtes, l’Uttar Pradesh est en tête de liste des États, suivi du Maharashtra, de Delhi, du Bihar, etc.

Les 10 principales villes selon les prospects générés sont Delhi, Bengaluru, Mumbai, Ghaziabad, Pune, Meerut, Jamshedpur, Jammu, Thane et Jind.

« Tapis roulant commercial » (pistes d’achat : 454 et demandes de renseignements et appels : 218) est la première catégorie dans le rapport d’analyse des pistes de Grand Slam Fitness jusqu’au 21 mai. Viennent ensuite « Equipement de gymnastique », « Services de configuration de la salle de gymnastique » et ainsi de suite. De plus, Delhi est en tête de liste des villes dans la répartition géographique des avances du Grand Chelem. Les autres villes les plus performantes sont Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, etc. L’analyse des prospects pour le Grand Chelem est basée sur les données des 90 derniers jours.

Parlant des analyses, M. Prateek Sood, directeur de Grand Slam Fitness Pvt Ltd, a déclaré : « La pandémie a été dévastatrice pour les entreprises de divers secteurs. Cependant, la reprise est en marche et a accéléré le rythme. Dans nos analyses récemment publiées, on peut voir qu’il y a eu une forte augmentation des prospects générés alors que les amateurs de fitness de différents endroits continuent d’acheter leur équipement de gym préféré. Pour certaines catégories telles que Tapis de course, la recherche par mot-clé et la génération de leads ont augmenté de manière exponentielle au cours des derniers mois.

« La pandémie a acheté beaucoup de certitude dans nos vies. Cependant, il n’a pas faibli le zèle pour la forme physique. En fait, de plus en plus de personnes s’adonnent à des activités de fitness pour rester en bonne santé et renforcer leur immunité. Il serait intéressant de voir de nouveaux développements dans le comportement des consommateurs et la demande de divers équipements de gymnastique », a-t-il ajouté.

