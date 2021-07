Gymnastique | Jeux Olympiques : Adieu à Oksana Chusovitina, la gymnaste de 46 ans, huit Jeux et trois drapeaux

Mis à jour le 25/07/2021 – 12:38

A 46 ans, Oksana Chusovitina dit au revoir comme le gymnaste le plus vieux de l’histoire. L’Ouzbek, avec 14 166, n’a pas pu participer à la finale du saut d’obstacles, sa grande spécialité, mais a été licenciée d’un applaudissements unanimes pour toutes les personnes présentes au centre de gymnastique Ariake. Les juges eux-mêmes ont commencé et les rivaux, entraîneurs, bénévoles et journalistes présents ont continué. ils viennent de voir la dernière représentation d’un mythe du sport.

Parce que ceux de Tokyo ont été les huitièmes Jeux pour Chusovitina, dont la première à Barcelone 1992. Pour référence, c’était cinq ans avant ma naissance Simone biles. Depuis, il n’a pas manqué à ce jour. Aucune gymnaste n’a participé à plus d’épreuves olympiques qu’elle, qui a représenté trois drapeaux différents. En 1992, il a participé en tant qu’athlète de la Équipe unifiée Tandis que le Union soviétique démembré; plus tard, avec Ouzbékistan; en 2008 et 2012, avec Allemagne; et de Ro, encore une fois avec son pays natal.

Le gymnaste dit au revoir avec deux médailles olympiques: or au concours général par équipes en 1992 et argent au saut d’obstacles en 2008. A ceux-ci il faut en ajouter d’autres 11 médailles aux championnats du monde. Mais au-dessus de son grand palmarès se trouve son exemple de constance et longévité, ce qui l’a amené à concurrencer des rivaux plus jeunes que son fils, qui a maintenant 22 ans. Après avoir échoué à se qualifier pour la finale à Tokyo, ces mêmes filles qui l’ont admirée au cours de sa carrière ils ont été les premiers à la réconforter.

Il a été son fils Alisher qui l’a gardé actif plus longtemps. Après être devenue mère, Chusovitina a annoncé sa retraite, mais quand le petit avait trois ans diagnostiqué avec la leucémie. La gymnaste et son mari, le lutteur Bakhtier KourbanovIls ont vendu tous leurs biens pour payer le traitement coûteux. Ils ont décidé de déménager en Allemagne, où il a été soigné, et Chusovitina retourné à l’activité de financement. Il l’a fait, c’est vrai, en défendant le drapeau allemand.

Son rêve était de remporter une médaille olympique pour l’Ouzbékistan, mais il prend maintenant sa retraite sans succès. Dans leur pays, leur renommée est telle qu’ils ont même émis tamponne avec son visage. Maintenant, elle abandonne la gymnastique pour se consacrer à la famille : “Je veux être maman et femme”. A 46 ans, il repart avec la reconnaissance du sport mondial.