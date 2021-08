Gymnastique | Jeux Olympiques : Des larmes, un dossard “secret” et un argent au goût d’or : “Tout le monde l’a vu, c’était le meilleur exercice”

L’épouse de Ray Zapata Il a avoué qu’il lui avait caché le bavoir de sa fille Olympie pour vous accompagner. C’était la première chose que le gymnaste est allé chercher après avoir terminé sa brillante performance, ce qui l’a aidé à obtenir la sixième étape de la délégation nationale dans ces Jeux de Tokyo.

Il voulait le dédier à sa fille nouveau-née. À qui il veut inculquer les valeurs de sa mère, qui a tout risqué pour que son fils puisse avoir une vie digne. Chaussure comme un enfant est venu à les îles Canaries venant de la République dominicaine.

Avec un seul étage, sa mère a élevé les trois frères et a payé les dépenses de Ray pour qu’il puisse pratiquer. Il a été installé dans le VOITURE à 17 ans, deux ans plus tard que d’habitude. Peu de temps avant j’ai pensé à le quitter, mais je l’ai sauvé Gervasio Deferr à la dernière minute. Il a réussi à s’installer dans ce sport et, avec son salaire, à sauver sa famille de l’éviction. Treize ans plus tard, Zapata a réédité la médaille de son « patron » Deffer.

Il l’a fait en choquant Centre de gymnastique Ariake de Tokyo. Sans public, mais “sentir de loin la chaleur de tout mon peuple” comme confirmé aux médias présents (dont MARCA). Zapata était heureux même si la règle de bris d’égalité l’a confondu.

“Je n’avais aucune idée que cette règle existait en gymnastique, vraiment. Flip beaucoup, car en gymnastique vraiment quand un gymnaste a une note un dixième plus difficile que la seconde, cela signifie que la seconde a une meilleure exécution. La seconde devrait passer en premier. C’est ce qui s’est passé, mais bien sûr quand ils ont quitté la piste et je ne sais pas quoi… ils m’ont dit un règlement que je n’avais pas vu de ma vie. Je ne l’ai même pas vu, m’ont-ils dit. Je vais le chercher, bien sûr. Quand j’ai réclamé, je pensais que j’allais gagner l’or, mais cela n’a vraiment pas changé. Je suis celui qui quitte la piste et je n’aurais même pas obtenu le bronze, mais nous allons le laisser là, je vais profiter de ça et c’est tout », a déclaré quelqu’un qui a dédié le triomphe à sa fille Olympia, à qui il appartient, le dossard le plus célèbre d’Espagne.