Gymnastique | Jeux Olympiques : Hashimoto remporte la couronne du “roi” Uchimura

Le roi’ Kohei Uchimura, double champion olympique à Londres 2012 et Ro 2016 a déjà un héritier. Ce n’est pas l’un des gymnastes qui, tout au long du cycle olympique, ont remporté des titres et des podiums mondiaux, comme le Les Russes Nikita Nagornyi, Artur Dalaloyan ou encore le Chinois Ruoteng Xiao. La couronne reste à la maison et Un jeune de 19 ans qui n’a fait son apparition internationale qu’en 2019, m’a dit Daiki Hashimoto.

J’ai gagné le concours général de un final passionnant, dont il réconcilie l’amateur avec la gymnastique artistique après une longue période de négligence du gymnaste complet. Jusqu’à la dernière rotation, quatre concurrents étaient dans un poing. N’importe lequel d’entre eux pouvait remporter l’or et c’est finalement Hashimoto, qui a clôturé la compétition, qui est sorti vainqueur.

Les favoris ont partagé un appareil, comme cela arrive toujours en finale du concours complet. Ainsi ils mesurent directement leur force, ils se défient. A ceux nommés le deuxième représentant chinois Wei Sun a rejoint.

Dalaloyan, champion du monde en 2018, il glissa légèrement, mais son vrai succès a été de concourir et de faire les six corsets trois mois et demi après avoir été opéré d’une rupture partielle du tendon d’Achille. Il semblait qu’il ne l’accusait pas, mais dans des conditions normales, il aurait été “dans la pommade” jusqu’au dernier moment. J’ai terminé sixième.

Ils ont suivi l’ordre olympique des engins, commençant au sol et se terminant à la barre fixe. Quiz pour ne pas s’exposer à un échec prématuré, Nagornyi a évité de retirer ses tripes de brochet mortelles qu’il a présentées aux européennes en mai. Peut-être qu’il le regrette maintenant car c’est lui qui a obtenu la plus mauvaise note parmi les favoris (14 333). Puis il compensera dans les anneaux, le saut (pigeon suivi d’un double saut périlleux avec un demi-tour) et dans les parallèles, où il a été le mieux noté.

Ruoteng Xiao, sur les anneaux

Le couple chinois rivalise comme une montre suisse, fiable, avec sa belle ligne de gymnastique, et les jeunes Japonais alternent de brillants exercices au cheval d’arçons avec un certain relâchement aux anneaux, où la force prédomine.

Ils sont arrivés Xiao, Nagornyi, Sun et Hashimoto, dans cet ordre, séparés par six dixièmes jusqu’au dernier appareil, la barre fixe, seulement trois entre Xiao, champion du monde en 2017 et le Russe, qui l’était en 2019. Trois d’entre eux ont réalisé un exercice à valeur égale de difficulté, 6 points. Les Japonais se sont démarqués, avec un de 6,5. Il pourrait neutraliser son désavantage.

Un à un, ils traversèrent le bar, n’épargnant rien. Les Chinois s’ordonnèrent mutuellement avec leurs notes, Xiao d’abord et Sun derrière. Nagornyi Il était mieux noté qu’eux, mais un petit bateau à la sortie du double saut périlleux avec double vrille a soustrait un dixième qui Je l’ai définitivement mis derrière Xiao, juste de 34 millièmes.

Seul le japonais manquait. Exécutez votre exercice avec cinq ‘lâches’, les deux premiers dos (‘Kovacs’) étirés avec une torsion, plus complexe que ses concurrents. Il est également sorti, mais il savait que sa performance allait être bien notée. Ils lui ont décerné un 14 933, avec lequel il a dépassé les Chinois de quatre dixièmes (88 465). Le pimpant Xiao, toujours coupé au rasoir et coiffé de gel, sourit avec ironie de ce que le destin lui réservait. En 2018, il a perdu un deuxième titre mondial contre Dalaloyan, à égalité de score, pour la valeur de départ de ses exercices. Désormais, le plus précieux lui échappait, l’or olympique et non des mains à qui il avait d’abord pensé.

Nikita Nagornyi, au cheval d’arçons

Hashimoto avait été le pari du Japon pour leurs jeux, avec Uchimura radié et un autre leader comme Kenzo Shira a pris sa retraite l’année dernière.je. Son ambition est de remporter trois titres individuels d’affilée aux Jeux, ce que le « roi » Uchimura n’a pas réussi. Il est vieux et doué pour ça. Mais ce ne sera pas facile pour lui avec une compétition d’autant de valeur que celle qu’il a affrontée à Tokyo.

CLASSIFICATION

Concours général masculin

1. Hashimoto, 88 465

2. Routone Xiao (CHN), 88 065

3. Nargoyi (RUS), 88 031

4. Wei Sun (CHN), 87 789

5. kitazono (JAP), 86 698

6. Dalaloyan (RUS), 14 133

7. Tang (TAP), 84 798

8. Salle (GBR), 84 598

9. Fraser (GBR), 84 499

10. Malone (États-Unis), 84 465