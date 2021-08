Gymnastique | Jeux olympiques : Jade Carey décroche l’or au sol avec un exercice à hauteur de Biles

Présent, passé toujours valable et futur réunis au finale de gymnastique artistique féminine au sol Absente de la grande favorite avant de débuter ces Jeux, Simone Biles, la compétition est devenue plus attractive et avait presque tous les éléments qui enrichissent une finale. La seule gymnaste qui pouvait l’éclipser, sa partenaire Jade Carey, a gagné. que la veille il avait succombé au saut parce qu’il n’avait pas pu exécuter le premier de ses deux éléments alors qu’il volait déjà dans les airs.

Carey, qui est entraînée par son père, s’était qualifiée pour ces Jeux grâce à la Coupe du monde, où elle était la meilleure tant au saut qu’au sol. Dans ce dernier appareil domine un élément qui pousse le célèbre triple-double de Biles un peu plus loin, un double backflip avec triple twist. Si Simone le frappe avec son corps groupé, Carey le fait allongé. Sa valeur sur le code féminin de ponctuation est un K, une note jamais atteinte en gymnastique.

L’Américain, 20 ans Je n’ai pas eu besoin de le faire en finale pour décrocher l’or. J’ai opté pour une entrée double-double plaque. Ses trois autres diagonales acrobatiques ont également le plus haut niveau, rencontrant la plus grande difficulté des participants, et en les exécutant avec une propreté totale, il s’est assuré d’être inaccessible (14 366). Dans les tribunes Simone Biles Il a célébré avec enthousiasme l’exercice et la victoire de son partenaire.

Simone Biles, dans les tribunes célébrant la victoire de sa coéquipière

La L’argent est allé à la vétéran (30 ans) Vanessa Ferrari (14 200), qui est venue à Tokyo grâce à Carey qui a laissé une place sur le terrain à la Coupe du monde. Ferrari a changé la ‘Bella ciao’ ici Avec laquelle elle a décroché sa première médaille depuis 2014 aux récentes européennes, quinze ans après avoir été proclamée championne du monde au concours général. Son exercice comprend plus de chorégraphies que celle de Carey, mais sa difficulté est inférieure de quatre dixièmes. Silver, en tout cas, est un énorme succès pour elle.

Le Le bronze était partagé par la Russe Angelina Melnikova et la Japonaise Mai Murakami (14 166). La finale a enregistré la participation des les jumelles britanniques Jennifer et Jessica Gadirova, des gymnastes comme la Russe Viktoria Listunova, 16 ans, que bien qu’ils aient fermé le classement, ils ont frappé à la porte pour être les stars du futur.

Finales masculines

Le triomphe dans le finale de sauts hommes, dans laquelle les cinq premiers ont été emballés dans un dixième de pointou, il a été décidé que le sol dans lequel Rayderley Zapata a été blessé par les critères de bris d’égalité. En sta la victime était le Russe Danis Abliazin, qui a été le gagnant avec le même score que le sud-coréen Jeahwan Shin (14 783) jusqu’à ce qu’il se rende compte que la plus grande difficulté des deux sauts de son rival (‘Tsukahara’ avec une pirouette triple et demie, et une colombe avant avec une pirouette double et demie) lui a valu l’or.

Liu Yang interprète un ‘christ’ sur les anneaux

Les les hommes forts des anneaux Ils ont offert une exposition de contrôle de l’appareil dans leurs assiettes, ‘cristos’, ‘san pedros’ et remontés à la verticale. Seulement les vols les plus longs du chinois Liu Yang (15 500) lui ont permis de l’emporter sur son partenaire Hao You (15 300) et le grec Eleftherios Petrounias (15 200)Champion olympique en Ro 2016, qui ne s’est qualifié pour Tokyo qu’il y a un mois et demi lors de la dernière manche de la Coupe du monde. Le gagnant d’or à Londres 2012, le Brésilien Arthur Zanetti, a été celui qui a pris le plus de risques avec une sortie en triple mortel, qui n’a pas été vu dans cet appareil depuis longtemps, mais il a mis ses mains sur un atterrissage un peu court et est allé à la dernière position.

CLASSEMENTS

Finales par engin

Hommes

Anneaux

1. Liu Yang (CHN), 15 500 ; 2 Hao You (CHN), 15 300 ; 3. Petrounias (GRE), 15 200 ; 4. Ait Saïd (FRA), 14 900 ; 5. Colak (TUR), 14 866 ; 6. Aniazine (RUS), 14 833; 7. Asil (TUR), 14 600 ; 8. Zanetti (BRA), 14 133.

Saut

1. Jiahwan Shin (CRS), 14 783 ; 2. Abliazine (RUS), 14783; 3. Davtyan (ARM), 14 733 ; 4. Yulo (FIL), 14 716 ; 5, Nagornyi (RUS), 14 716; . Asil (TUR), 14 449 ; 7. Onder (TUIR), 14 066 ; 8. Souza (BRA), 13 683

Femmes

d’habitude je

1. Carey (États-Unis), 14 366 ; 2. Ferrari (ITA), 14 200 ; 3. Murakami (JAP) et Melnikova (RUS), 14 166 ; 5. Andrade (BRA), 14 033 ; 5. Jessica Gadirova (GBR), 14 000 ; 7. Jennifer Garidova (GBR, 13 233 ; 8. Listunova (RUS), 12 300.