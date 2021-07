Gymnastique | Jeux olympiques : Jordan Chiles décroche une médaille d’argent et retarde l’incarcération de sa mère

Mis à jour le 27/07/2021 – 22:47

Gymnaste Jordan Chiles, après le retrait de sa compagne Simone Biles, Il a remporté l’argent par équipe avec les États-Unis, et accessoirement a empêché sa mère, Gina Chiles, d’aller en prison pour l’instant à purger un an et un jour de condamnation pour fraude.

Gina Chiles dirigeait une agence immobilière, Vision Property Management LLC, à travers laquelle fraude entre 2014 et 2016 aux clients utiliser des propositions commerciales fictives pour en tirer de l’argent. Ceux-ci ont fait des revenus sur des comptes bancaires destinés, selon Chiles dit à ses clients, à payer des factures et des travaux d’amélioration et de rénovation de biens immobiliers dans lesquels il est censé investir. Cependant, la mère de la gymnaste a détourné ces fonds vers ses propres comptes pour son usage personnel. Il s’est ainsi approprié plus d’un million de dollarss.

Chiles encourait une peine maximale de 20 ans de prison. En échange d’un plaidoyer de culpabilité En novembre dernier, elle a été condamnée par un tribunal de l’Oregon à un an et un jour de prison et au paiement de plus de 1,2 million de dollars de dédommagement..

Jordan Chiles et Simone Biles, à Tokyo.

Gina Il a dû commencer à purger sa peine ce mercredi, alors que sa fille concourt à Tokyo, mais son avocat a demandé et a pu reporter son incarcération d’un mois. “pour que Mme Chiles puisse soutenir sa fille pendant les Jeux et quelque temps après”, a-t-il soutenu. Le juge a accepté, bien que le contact entre la mère et la fille ne puisse se faire que par téléphone, l’entrée au Japon des visiteurs étant interdite en raison de la pandémie.

La famille Chiles a changé son adresse de l’État de Washington au Texas en 2019 afin que Jordan s’est entraîné dans le gymnase appartenant à Simone Biles. Les deux sont devenus de grands amis.