Gymnastique | Jeux olympiques: la Russie est également à court d’or commun, que la Bulgarie remporte

Mis à jour 08/08/2021 – 08:33

La Victoire de la Bulgarie au concours d’ensembles de gymnastique rythmique ajouter du sel à la plaie d’où elle saigne La Russie, dominatrice absolue de ce sport aux Jeux Olympiques depuis Sydney 2000, et rejoint la deuxième place enregistrée la veille au concours individuel de la Russe Dina Averina après l’Israel Linoy Ashram.

Le Ensemble bulgare, avec plus de difficulté et une meilleure exécution, a obtenu le meilleur score à la fois à l’exercice des cinq balles (47 550) et à l’exercice mixte des cerceaux et massues (44 550), pour un total de 92 100 points. De cette façon, ils capturent avec la médaille d’or la meilleure gymnastique qu’ils ont pratiquée au cours du cycle olympique, pas toujours reconnue.

La Russie n’a pas pu conserver son titre remporté en Ro 2016 devant l’Espagne, totalisant 90 700, après avoir eu quelques imprécisions dans l’exercice mitigé. Alors que tous les autres participants ont applaudi le triomphe de la Bulgarie, les gymnastes russes ont été les seuls à ne pas féliciter les champions.L’Italie a remporté le bronze avec 87 700 ,. bénéficié de la faible note d de la Biélorussie au cours de l’exercice mitigé.

La finale a enregistré de nombreuses réclamations des notes attribuées par les juges, ce qui a été une constante dans la compétition de rythme.