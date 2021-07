Gymnastique | Jeux Olympiques : la Russie regagne l’or par équipes masculines après 25 ans

Les mains tremblantes, les cris en l’air, les pleurs et les gymnastes au sol. C’est ainsi que le Les représentants russes des arts masculins leur victoire dans la compétition par équipe masculine. Ce n’était pas pour le bas. Il y a 25 ans, depuis Atlanta 96, ils n’avaient pas remporté ce titre aux Jeux.

Pour en comprendre le sens, il faut souligner l’importance que les gymnastes accordent aux compétitions par équipes, notamment lorsqu’il s’agit de se qualifier pour une finale, des Jeux ou, comme c’est le cas, lorsque l’or est en jeu.

Le Japonais Kohei Uchimura, il se souvient toujours, a célébré ce titre plus en Ro 2016 que le sien dans le concours individuel. Pour les gymnastes locaux c’était un objectif prioritaire, comme pour leurs rivaux directs, chinois et russes.

L’équipe du Comité olympique russe réuni une équipe formidable cette fois, quitte à forcer la reprise d’Artud Dalaloyan , opéré en avril d’une rupture partielle d’un tendon d’Achille. Oui ils l’ont aliéné dans les six agrès, avec le champion du monde Nikita Nargonyi, David Belyavsky et Denis Ablyazin, spécialiste des anneaux, du sol et du saut.

Au bout du 18 exercices -les trois meilleurs de chaque équipe sont comptés par appareil-, les Russes devancent le Japon de seulement 11 centièmes de point, 262 500 fois 262 397, et en seulement six dixièmes à la Chine (261.894). Il s’agit du podium le plus serré de l’histoire de la compétition par équipes.

La compétition était passionnante, d’un superbe niveau gymnastique de la part des trois prétendants à l’or. Chaque équipe a partagé le leadership dans les différents dispositifs. Les Russes étaient les meilleurs aux anneaux et au saut ; les japonais au sol et à la barre fixe et les chinois au cheval d’arçons et au parallèle.

L’équipe japonaise, célébrant la médaille d’argent.

Ils ont atteint la dernière rotation séparés de 1,3 points entre les trois. La Russie s’est retrouvée au sol. Abliazin et Dalaloyan ont tous deux été pénalisés pour être sortis des limites du tapis. Ils avaient donc six dixièmes d’avance. La Chine a serré la leur dans leur meilleur agrès, les parallèles, et le Japon a fait de même dans la barre, qui donne et enlève tant de championnats.

Quand j’ai fini Nagornyi sa passe au sol, réservant pour une autre occasion sa triple pique à dos mortel, tout le monde attendait le mot le cœur dans les poings. Quand cela 14 666, le meilleur score de la journée sur cet appareil, les Russes se sont effondrés d’excitation, les Japonais ont également célébré avoir surpassé les Chinois, et les Chinois ont adapté le résultat avec esprit sportif.