Gymnastique | Jeux olympiques : l’affirmation de Simone Biles sur la santé mentale que tout le monde applaudit

Simone biles, qui a accroché la médaille de bronze après son exercice à la poutre et lors d’une conférence de presse, a parlé du traitement qu’il a subi la semaine dernière et de la façon dont il se sent au fil des jours.

On a demandé à la gymnaste américaine comment elle avait pris soin de sa santé mentale après avoir décidé de prendre sa retraite. Simone Biles a été claire : “J’ai été évaluée médicalement tous les jours, puis j’ai eu deux séances avec le psychologue du sport des États-Unis également par jour.”

Nous ne sommes pas que du divertissement, nous sommes humains

De plus, l’athlète a voulu faire une déclaration au public pour prendre plus au sérieux les circonstances qui entourent les athlètes du monde entier : “Nous ne sommes pas que du divertissement, nous sommes humains”.