Gymnastique | Jeux Olympiques : Le poste le plus émouvant pour défendre Simone Biles : “A 24 ans, elle a enduré plus que la plupart de toute sa vie”

Mis à jour le 28/07/2021 – 16:28

Andrea Orris, préparatrice physique américaine, a écrit un post sur son compte Instagram qui devient viral en lien avec la crise vécue par Simone biles, qui a renoncé à participer aux Jeux.

“Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas continuer. Je dois me concentrer sur ma santé mentale. Je pense que la santé mentale est plus présente dans le sport en ce moment”, a déclaré la gymnaste.

Nous reproduisons le texte intégral :

“Cela me frustre tellement de voir des commentaires sur le fait que @simonebiles ne soit pas assez fort mentalement ou qu’il quitte son équipe.

Nous parlons de la même fille qui a été agressée sexuellement par le “médecin” de son équipe tout au long de son enfance et de son adolescence, REMPORTE le titre de l’ensemble du Championnat du monde TOUT EN SOUFFRANT D’UNE PIERRE RÉNALE, a soumis son corps à une année supplémentaire d’entraînement à travers la pandémie a ajouté tellement de difficultés à leurs routines que les juges ne savent littéralement pas comment évaluer correctement leurs compétences parce qu’ils sont en avance sur leur temps et d’innombrables autres obstacles que nous ne connaissons peut-être même pas. Tout cela tout en maintenant vos responsabilités avec vos accords de sponsoring, les médias, les relations personnelles, etc. Et certaines personnes peuvent encore dire honnêtement : “Simone Biles est douce. C’est une décrocheuse.”. Cette fille a subi plus de traumatismes à l’âge de 24 ans que la plupart des gens n’en subiront au cours de leur vie.

Pour les non-gymnastes qui ne comprennent pas, le fait qu’elle ait résisté dans les airs et ait accidentellement fait un 1.5 lors de son premier saut au lieu d’un 2.5 EST UNE BONNE AFFAIRE. C’est effrayant. Elle aurait pu être GRAVEMENT blessée en se perdant dans les airs comme ça. Le fait qu’il ait atterri d’une manière ou d’une autre sur ses pieds montre son expertise et est incroyable. La marge d’erreur dans une compétence comme celle-là est incroyablement faible. Un très petit faux mouvement et la fin de la course ou pire, des blessures mortelles peuvent survenir.

Après votre bilan de tout ce que vous avez surmonté, le fait que vous soyez sorti de la compétition sur vos propres mérites signifie que tout ce avec quoi vous traitez en interne doit être sans égal et doit être pris au sérieux. Malgré ce qu’elle peut / choisit d’exprimer au public dans les interviews, nous ne saurons jamais ou ne comprendrons jamais pleinement ses choix et ses luttes personnels. Elle mérite le respect. Elle mérite de la compassion. Elle ne mérite aucun jugement, numéro 1, car c’est un être humain. Et le numéro 2, après tout ce qu’il a fait pour le sport. En plus de tout ce qu’elle a dû endurer À cause de ce sport, et de la blague d’une organisation qui a PROTÉGÉ son prédateur au lieu d’elle et de ses coéquipiers pendant des années“.