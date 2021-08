Gymnastique | Jeux Olympiques : l’Israélienne Linoy Ashram, championne de rythmique, massivement attaquée depuis la Russie

in

La Champion olympique individuel de gymnastique rythmique, l’Israel Linoy Ashram, fait l’objet d’une Campagne de messages dénigrants sur leur compte de médias sociaux, la plupart d’entre eux De Russie.

L’ashram est devenu l’objet d’une colère alimentée par le président et sélectionneur rythmique de ce pays, Irina Viner, et par d’anciens gymnastes pour sa victoire à Tokyo, qui Elle a placé la gymnaste russe Dina Averina à la deuxième place.

En outre, des représentants du gouvernement russe et de son comité olympique ont attisé le feu avec leurs manifestations. Ainsi le directeur des médias contrôlés par le Kremlim, Marguerite Simonian, a été envoyée avec des déclarations telles que « La femme israélienne a la possibilité de continuer à être humaine : rendez la médaille » et a également visé sa cible contre le jury : « Souvenez-vous de ces noms », a-t-elle souligné avec une image de la liste des juges qui ont marqué au concours individuel. “Après le massacre de nos gymnastes par des juges de différents pays, je regrette vraiment de ne pas travailler pour le GRU”, a-t-il également écrit en référence aux services secrets militaires russes, accusés d’avoir assassiné des dissidents du régime de Vladimir Poutine à l’étranger.

Image publiée par la porte-parole du Kremlin désignant les juges.

À les juges ont pleuvoir des menaces sur les réseaux sociaux, les obligeant à annuler leurs comptes, et la plupart des plus de trente-deux mille commentaires adressés au Le dernier message de l’Ashram dans le sien sont des attaques contre elle, dans de nombreux cas avec des connotations antisémites.

Image du compte israélien avec des milliers de messages, pour la plupart dénigrants

La Russie a cessé de dominer, pour la première fois depuis les Jeux de Sydney en 2000, les deux compétitions rythmiques, l’individuel et l’ensemble, ce dernier remporté par la Bulgarie. La défaite de Dina Averina a été remise en cause en Russie par le fait que Ashram a laissé tomber l’appareil une fois pendant son exercice sur tapis roulant. À ce moment-là, son avantage sur la Russe était suffisamment large pour compenser la déduction que son échec lui avait coûtée.. Lors d’occasions précédentes, Avernina et l’équipe russe ont été proclamées championnes du monde ou olympiques avec des échecs similaires, comme cela s’est produit en Ro 2016, où la Russie devançait l’Espagne dans les sets avec une chute de bande.

Les juges extérieurs au jury du concours ont approuvé le travail de leurs collègues. Rien de tout cela n’a atténué l’indignation provoquée en Russie par les résultats de ses gymnastes rythmiques à Tokyo et ils l’attribuent à une politique délibérée contre leur pays.