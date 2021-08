Gymnastique | Jeux Olympiques : Ray Zapata, heureux malgré le bris d’égalité : “Flip beaucoup, je n’avais jamais entendu cette règle”

Mis à jour le 01/01/2021 – 11:24

Ray Zapata a remporté la médaille d’argent au sol, la sixième au total pour l’Espagne aux Jeux Olympiques de Tokyo Après la cérémonie du podium, la gymnaste a gentiment rendu visite aux médias présents dans la zone mixte, parmi lesquels se trouvait MARCA.

“Je n’avais aucune idée que cette règle existait en gymnastique, vraiment. Flip beaucoup, parce qu’en gymnastique vraiment quand un gymnaste a une note un dixième plus difficile que la seconde, cela signifie que la seconde a une meilleure exécution. Deuxièmement, je devrais commencer en premier. C’est ce qui s’est passé, mais bien sûr quand j’ai quitté la piste et je ne sais pas quoi… ils m’ont dit un règlement que je n’avais pas vu de ma vie. Je ne l’ai même pas vu, ils m’ont dit de chercher, bien sûr. Quand je réclamais, je pensais que j’allais gagner l’or, mais ça n’a vraiment pas changé. Je suis celui qui sort de la piste et je n’aurais même pas eu le bronze, mais laissons-le là, je vais profiter de ça et c’est tout“Quelqu’un qui a dédié le triomphe à sa fille a souligné le bris d’égalité.

"Me he emocionado, me he redo, llorado, cabreado… de todo", advirti alguien que se abraz con su psiclogo Pablo porque "l me ha hecho poner el enfoque donde hace falta, en l'exercice. Parce que l'exercice est ce qui peut plus tard vous donner la médaille. Pour aller clouer ces séries, je suis venu ici. Je ne suis pas obsédé par la victoire, seulement dans l'exercice et c'est ce qui m'a permis d'être ici."

“Avant de partir, mon talon d’Achille me faisait un peu mal, mais je pensais que s’il devait casser, il se casserait… Ma famille m’a beaucoup aidé et m’a beaucoup supporté. Le coach, le psychologue, mes amis… Je les remercie tous et, à ceux qui n’ont pas fait confiance, je les remercie aussi. Je suis le meilleur et la couleur de la médaille n’a pas d’importance. Je suis venu pour l’or mais à la fin j’ai obtenu l’argent. J’ai dit que cela ne me dérangerait pas de le sortir d’une autre couleur, donc je suis heureux et heureux”, a-t-il admis avec enthousiasme.

Heureux sur Radio MARCA

“Je me suis souvenu quand il m’a dit Victor Cano. Les gens de mon club sont ceux qui m’ont fait confiance en premier. Je n’y crois pas tout à fait, mais au fil du temps, je le fais. Je veux le leur dédier et aussi Gervasio Deferr. J’avais énervé les larmes. Je considère que cet exercice était le meilleur, sans discréditer personne. Tout le monde l’a vu. Je me sens bien avec ma médaille, je ne me plains pas d’être deuxième même si j’ai toujours dit que j’allais me battre pour être premier”, a-t-il déclaré au micro de Jos Rodriguez à la radio sportive quelques minutes après l’accrochage de l’argent. Dans le cadre il a pu parler avec lui, également gymnaste Nstor Abad, qui l’a félicité pour un exploit qui a ému toute l’Espagne.