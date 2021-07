Gymnastique | Jeux Olympiques : Roxana Popa, la seule gymnaste espagnole à entrer en finale

Roxana Popa participe à la finale olympique du concours complet, pour réunir jeudi le 24 best of Tokyo 2020, tandis que leL’équipe nationale est loin de la finale des huit meilleurs pays.Les femmes espagnoles ont ajouté 157 128 points qui les ont menés à la douzième et dernière position, plus de quatre points du Japon, qui a clôturé la liste des finalistes.

Le terrain a ouvert la compétition pour les Espagnoles, qui ont montré des séries acrobatiques très travaillées, des chorégraphies attractives et, en général, une nette évolution par rapport aux compétitions précédentes. Marina Gonzlez a été la mieux notée, 12 866 ; avec Alba Petisco à 12 566, Roxana Popa à 12 533 et Laura Bechdej à 12 300.

Popa, avec une difficulté de départ de 5 200, la plus élevée parmi les Espagnols, n’a pas réussi à le compléter avec un score élevé en exécution. Il a levé un pied du tapis lors de la dernière série et a dit au revoir à l’un de ses buts lors de ces Jeux.

Popa a été la plus performante de l’équipe en saut d’obstacles (14 300), suivie de Bechdej (13 533), Petisco (13 466) et Gonzlez (13 233), avant de passer par l’asymétrique, également spécialité de Roxana. Avec quatre lâchers très larges sur la bande supérieure et une sortie sans pas de plus, l’Espagnole a reçu un 14.400 qui lui a finalement permis de faire des gestes d’assentiment.

A la barre, Popa a de nouveau été la meilleure (12 866) et a marqué de bons points pour son entrée en finale. Le différend avec la seizième meilleure note, 54 099.

“Vous pouvez avoir des mésaventures, comme dans toute compétition. Ce sont les petits nerfs puisque nous avons fini à quatre de débuter dans un Jeu. Les sensations sont très bonnes, nous avons formé une équipe et nous l’avons maintenue jusqu’au bout”, a résumé Marina Gonzlez à la fin.

“On y va tous”, a-t-il déclaré, évoquant Paris 2024. “Ce n’est qu’un échauffement.”

Tokyo marque pour eux “un avant et un après”, a ajouté Bechdej. “Ne nous voyez pas à un seul des Jeux et maintenant vous allez nous voir du tout.”

"Je le confirme", a déclaré Popa. "Je suis l'aîné et je dois m'encourager. Je suis très fier de l'équipe. Nous avons laissé notre pays avec une belle image et parfois cela vaut plus qu'une bonne position".

L’Espagnole a totalisé 54 099 points, avec des notes partielles de 14 300 au saut, 14 400 dans les parallèles asymétriques -15e-, 12 866 au saut et 12 533 au sol, ce dernier engin où elle a été finaliste lors des dernières Coupes du monde, mais cette fois elle n’a pas pu lier comme votre exercice le prévoit.