Gymnastique | Jeux Olympiques : Simone Biles : “C’est difficile d’être une athlète et une femme car tout le monde prie pour toi”

Simone biles a rompu le silence après avoir décidé d’abandonner plusieurs finales dans le Jeux Olympiques de Tokoo 2020 et a expliqué la raison de sa décision, en plus de demander aux gens de prioriser leur santé mentale.

“C’est difficile d’être une athlète, mais c’est plus difficile d’être une athlète féminine car tout le monde prie pour ta chute et veut que tu la gâches. Ce que nous faisons n’est pas facile ou tout le monde pourrait le faire. Mais aussi à la fin de le jour, nous ne sommes pas seulement des athlètes ou des divertissements, nous sommes aussi humains, et nous avons des émotions et des choses sur lesquelles nous travaillons en coulisses dont nous ne leur parlons pas. Je pense que c’est quelque chose que les gens devraient être plus conscients de », a-t-il déclaré. Biles pour le réseau NBC.

Sous la pression d’être l’emblème de la Team USA, Simone a ajouté: “Être le visage des Jeux ne m’a pas vraiment affecté, c’était juste ce que je voulais accomplir et ce que je voulais faire, et comment tout le monde a dit:” Vous êtes le ciment de l’équipe “, et cela me stresse vraiment parce que je n’y ai jamais pensé de cette façon. Mais à chaque fois qu’ils te l’enfoncent dans la gorge, c’est comme, ‘Donc, si j’ai une mauvaise pratique, alors les filles partent.’ C’est juste difficile. ” Votre santé mentale d’abord. Peu importe si vous êtes sur la plus grande scène, c’est plus important que n’importe quelle autre médaille que vous pouvez gagner. “