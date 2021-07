Gymnastique | Jeux Olympiques : Simone Biles concourt à Tokyo en tant qu’icône

Mis à jour le 23/07/2021 – 20:18

Quiz à la fin des JO de Tokyo Simone biles n’est peut-être pas l’athlète féminine qui remporte le plus de médailles – en natation, il y a des compétitrices avec des options similaires ou même plus grandes -, mais le champion américain de gymnastique artistique monopolise l’attention médiatique consacrée aux grands noms de certains Jeux.

Peu d’athlètes ont réussi, comme elle, à ouvrir de nouvelles voies dans leurs modalités respectives. Le report des Jeux a éclaté ses projets, visant une retraite triomphale mais anticipée, à l’âge de 23 ans. Il a eu du mal à l’assimiler et à trouver la motivation pour rester actif au moins un an de plus avec l’ambition de compléter un record inégalé en gymnastique moderne.

À Ro 2016 l’Américain est arrivé avec l’affiche incontestée du meilleur gymnaste après avoir remporté trois titres mondiaux consécutifs au concours général. Je le corrobore en conquérant quatre médailles d’or -équipes, concours général, saut, sol- et une médaille de bronze -barre d’équilibre-. A Tokyo elle est aussi présentée comme une puissance factuelle.

Son retour à la compétition en 2018, après un an et demi sabbatique, a coïncidé avec le scandale des abus sexuels du Dr Larry Nassar. sur les gymnastes de l’équipe américaine. Il a fallu Biles pour révéler qu’il était l’une des victimes, mais quand il l’a fait chargé de tout le poids de son prestige sur la fédération de gymnastique de son pays, USA Gymnastics, pour la négligence dont les athlètes ont souffert au cours de ces années sombres et la dissimulation de preuves . Ses déclarations ont fait perdre ses fonctions à un président et remis en question l’adéquation d’un autre.

La position de force de Biles se manifeste dans d’autres domaines. Il a récemment démissionné de son contrat avec Nike ; Il considère qu’il n’est pas favorable de pouvoir afficher une personnalité au-delà du sport, et il signe avec une marque de sous-vêtements avec laquelle développer sa propre ligne de vêtements. La La tournée qu’USA Gymnastics organisait pour monétiser les succès de ses gymnastes aux Jeux Olympiques dans la publicité et financièrement a été remplacée cette année par celle organisée par Biles elle-même sous le nom de Gold Over America Tour., avec un succès garanti.

De nouveaux pas en avant

Pendant le long cycle olympique de Tokyo, Simone ne s’est pas installée dans sa confortable supériorité sportive. Avec le couple d’entraîneurs français qui composent le mariage Laurent Landi et l’ancienne gymnaste Cécile Canqueteau, ils ont pimenté leur répertoire de gymnastique avec de nouveaux éléments., provenant principalement de l’art masculin. Il y en a déjà quatre qui portent son nom dans le code de ponctuation féminin. Un cinquième est présenté à Tokyo pour son homologation par la FIG, le jump’Yurchenko’ suivi d’un double back flip avec le corps carré, introduit à la fin des années 90 par le grec Ioanni Messilanidis, et qu’aujourd’hui encore peu d’hommes osent.

Biles, avec son partenaire Jordan Chiles et son entraîneur Cécile Canqueteau-Landi

S’il n’est pas exempt d’un improbable échec, comme celui qui lui a coûté de se faire doubler par sa partenaire Sunissa Lee lors de la deuxième journée des essais de classement olympique américain, Simone est prédestinée à monopoliser les médailles : les médailles d’or par équipes, en compétition individuelle, au sol et en saut d’obstacles, engins où ses capacités acrobatiques sont décisives. Également parmi les favoris à la poutre, ce qui pourrait augmenter son bilan à Tokyo à cinq médailles d’or, qui s’ajoute aux quatre en Ro égalera en titres olympiques le record de l’Ukrainienne Larissa Latynina accumulé entre les Jeux 1956, 60 et 64 en compétition pour l’URSS. Il le rattraperait également en répétant en tant que gymnaste à part entière, quelque chose qui ne s’est pas reproduit depuis soixante ans. Ce n’est que dans les parallèles asymétriques que ses performances sont inférieures à celles d’autres spécialistes accomplis.

Tokyo sera peut-être la dernière fois à profiter de la gymnastique de Biles à son meilleur, à moins qu’il ne trouve des stimuli suffisamment importants pour prolonger sa carrière de trois ans jusqu’à Paris 2024. L’étendue de sa domination en gymnastique dépend entièrement d’elle.

Nagornyi, probable successeur d’Uchimura, qui cherche dans le bar son dernier chef-d’œuvre

Le champion du monde russe est le favori du concours général masculin

Bien que la présence de Simone Biles cache l’éclat des autres concurrents, à Tokyo, des duels à haute tension sont attendus entre certaines des figures les plus en vue que l’art a données ces dernières années.

La compétition par équipe masculine devrait être très serrée entre le Japon, qui lui donne la priorité absolue, la Chine et la Russie. Le concours général a un favori, le champion du monde Nikita Nagornyi, qui a montré sa grâce aux Européens en mai, où il a épaté avec son triple “brochet” mortel au sol. Limité à quatre machines par une récente opération du tendon d’Achille de son compatriote Artur Dalaloyan, et le finaliste de Rio 2016 Oleg Verniaiev disqualifié pour dopage, seul le Chinois Xiao Ruoteng semble capable de combattre Nagornyi pour l’or.

La compétition masculine fermera la barre fixe dans les finales par engin. On attend la performance de Kohei Uchimura, peut-être le meilleur gymnaste de l’histoire, qui brigue son dernier prix dans cette épreuve. Parmi les voltigeurs qui participeraient à ses courses risquées, Uchimura peut faire prévaloir sa technique inégalée et sa propre exécution.

Simone Biles laisse peu de place à ses rivales chez les femmes. Sûrement une de ses compagnes, Sunisa Lee ou Jade Carey, l’accompagnera en demoiselle d’honneur sur le podium. Précisément Carey est son plus grand rival sur le terrain, puisqu’il a annoncé qu’il réaliserait le ‘triple-double’ de Biles au sol, mais dans son cas allongé. Lee fait partie des favorites dans les asymétriques, le seul appareil auquel Simone peut résister, mais elle devra le combattre avec la Belge Nina Derwael, entre autres.

Nikita Nagornyi, à la barre fixe