Gymnastique | Jeux Olympiques : Simone Biles dit au revoir à la compétition et avec une médaille de bronze

Rarement l’apparition d’un athlète avait suscité autant d’attentes que le Simon Biles est retournée au centre de gymnastique Ariake, qu’elle avait quitté une semaine plus tôt en raison d’un trouble psychosomatique qui l’a empêchée de continuer à participer à la finale par équipe.

Cette décision qu’elle a elle-même prise et sa franchise dans l’explication de ses causes mentales remettent en cause, une fois de plus, la prétendue image invulnérable des grands champions.

Cette semaine, c’est ce dont Biles avait besoin pour retrouver l’équilibre et la confiance nécessaires pour remonter sur un podium de gymnastique. Dans son état, il ne pouvait le faire que dans une particularité, la poutre d’équilibre, où les risques sont moindres. La finale pour laquelle il s’était qualifié lui a donné le occasion de dire au revoir à ces Jeux, ceux qui sont destinés à être pour elle une fête de succès ininterrompus, toucher un appareil et reprendre confiance en elle.

Les quelques témoins présents dans l’installation, gymnastes et techniciens qui avaient déjà terminé leur participation, et le président du CIO, Thomas Bach, se sont massés devant la poutre d’équilibre, tout comme des millions de téléspectateurs désireux de vérifier la performance. la grande Simone.

La moindre chose cette fois, c’était son résultat, une médaille de bronze qu’il aurait probablement obtenu de la même manière s’il n’avait pas traversé l’épreuve la plus dure de sa carrière.. L’essentiel était de récupérer une gymnaste qui a été tout dans ce sport, le plus dominant de l’histoire, et qui ne méritait pas de clore sa carrière, si telle est son intention, avec l’amertume d’un retrait forcé et non désiré.

Aplomb

Biles monta sur le bar sans montrer ce qu’il avait enduré ces derniers jours.. Au contraire, avec une envie de se montrer telle qu’elle est en rivalisant, déterminée, avec sang-froid. Son premier triple tour de la pointe des pieds à un pied, figure ce qu’on appelle « loup » en argot de gymnastique, a dissipé les doutes, les siens et ceux de ceux qui l’observaient, et a provoqué un soulagement généralisé. Il y avait Simone.

Il a fait son exercice avec une apparente facilité, son ‘flic-flac’ se terminant par un flip de planche, un back flip de brochet, un côté ‘Arabian’, de nouveaux doubles twists debout, et il a terminé son exercice par un saut périlleux double carpé, bien plus facile que ses sorties habituelles au bar, mais le choix le plus prudent et adapté au processus par lequel il est passé.

Sa note de 14 000 a été dépassée par les deux représentants chinois, des jeunes nymphes qui ont imposé leur lycée et d’excellentes performances à cet agrès Chechen Guan (16 ans) et Xijing Tang (18 ans). Mais Ce podium pour Biles a autant ou plus d’importance que les innombrables triomphes qu’il a remportés tout au long de sa carrière. Il y est parvenu en battant le pire ennemi, celui qui se niche parfois dans l’esprit des athlètes et les neutralise, aussi grands soient-ils.

Bach descendit sur la piste pour féliciter et échanger quelques mots avec l’Américain. Quoi qu’il en soit, ce que Biles méritait d’entendre, c’est des remerciements pour la façon dont il a géré une situation en suspens pour la moitié du monde.