Gymnastique | Jeux Olympiques : Simone Biles : “Je dois me concentrer sur ma santé mentale”

gymnaste américain Simone biles déclaré ce mardi, après s’être retiré de la compétition par équipes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qu’elle n’a plus autant confiance en elle.

“Après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas continuer. Je dois me concentrer sur ma santé mentale. Je pense que la santé mentale est plus présente dans le sport en ce moment” dit le gymnaste.

COMMENT HWEE YOUNG.

“Nous devons protéger notre esprit et notre corps et ne pas nous limiter à faire ce que le monde veut que nous fassions », a-t-il déclaré.

“je ne me fais plus trop confiance. Peut-être qu’il vieillit. Il y a eu quelques jours où tout le monde vous tweetait et vous ressentiez le poids du monde. Nous ne sommes pas que des athlètes. Nous sommes des gens après tout et parfois il faut prendre du recul”, a-t-il poursuivi.

“Je ne voulais pas sortir et faire quelque chose de stupide et me blesser. Je pense que le fait que de nombreux athlètes parlent a été très utile. C’est tellement gros, ce sont les Jeux Olympiques. Après tout, nous ne voulons pas être emmenés sur une civière », a-t-il commenté.

Simone Biles s’est retirée de la finale olympique par équipe après avoir fait seulement le premier exercice, le saut.

Après avoir fait votre saut, un Amanar avec torsade et demi, une note de 13 766, la pire parmi les membres de son équipe, la championne olympique en titre a quitté la scène avec le médecin de l’équipe et est revenue quelques minutes plus tard.

Ashley LandisAP

Dans l’asymétrique, dans lequel ça allait être le starter (il y en a trois par pays dans chaque appareil), c’était Jordanie Chilis. Peu de temps après, il a été annoncé qu’il ne disputerait pas le reste de la finale. Votre équipe a terminé remporter la médaille d’argent, derrière la Russie et devant la Grande-Bretagne.

Déjà ce lundi, à la veille de la finale par équipe, Biles écrivait sur ses réseaux sociaux : “Ce n’était pas une journée facile ni ma meilleure journée, mais j’étais super. J’ai vraiment l’impression d’avoir le poids du monde sur mes épaules parfois“.

“Je sais que je m’en débarrasse et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas, mais bon sang, c’est parfois difficile hahaha ! Les Jeux Olympiques ne sont pas une blague! Mais je suis heureux que ma famille ait pu être virtuellement avec moi. Ils représentent le monde pour moi ! », a-t-il ajouté.