Gymnastique | JO : Et maintenant Simone Biles ? : “Elle est tentée de continuer jusqu’à Paris 2024”

“Ce qui est arrivé à Simone a été une énorme surprise, personne ne le regardait”, dit-il. Image de balise Fernando Palomo, ancien athlète qui travaille au Japon en tant qu’envoyé spécial pour ESPN USA. Le journaliste reconnaît que dans le pays où il vit “on ne parle plus de rien d’autre depuis que Biles a révélé ce qui lui est arrivé”. Journaux, journaux, magazines, radios… le ‘problème’ du gymnaste envahit tout.” Le destin a eu tort. Cela aurait pu arriver en décembre ou à n’importe quel autre moment, mais c’est arrivé quand il a le monde entier Les maudits twists l’ont rendu amer. Tu perds la concentration dans les rebondissements et tu ne sais pas où tu vas tomber, ça lui est arrivé dans sa vie”, ajoute-t-il.

Alberto Estvez.

“Personne ne s’attendait à ce que Simone prenne sa retraite à Tokyo, mais lors des essais olympiques américains (où les athlètes concourent pour être sélectionnés pour l’équipe à Tokyo), elle a commis des erreurs inhabituelles, notamment une chute de la poutre. On pouvait voir qu’elle n’était pas concentré à cent pour cent, mais cela semblait quelque chose de mineur et un type de problème qui pouvait être corrigé avant d’arriver au Japon », nous dit-elle. Sara germano, journaliste du « Financial Times » qui couvre l’événement olympique.

Ashley LandisAP

À Josh robinson, un journaliste du Wall Street Journal qui couvre l’information au pays du soleil levant, “C’est un moment historique car jamais une star aussi grande n’a vu parler de sa santé à un moment aussi important que lors de la compétition précédente. dans certains Jeux. Ce fut un tremblement de terre absolu ».

Natacha PisarenkoAP

Pour le meilleur ou pour le pire? Douglas Feinberg, américain de l’Associated Press, est clair. “Sa réaction a été quelque chose de très bien pour elle. Elle a eu le courage d’aller là-bas et d’admettre ses problèmes mentaux et de prendre les mesures dans sa tête pour faire un pas de côté”, a-t-elle déclaré en avant-première de la finale que sa compatriote Sunisa a remportée. Lire. Sa prestation a suscité des sourires et des applaudissements dans les tribunes.

Ashley LandisAP

Felipe Perrone, un joueur de water-polo espagnol, nous a livré une réflexion intéressante à ce sujet : « L’enjeu n’est pas seulement la pression de la compétition, c’est aussi la pression de l’entraînement et l’exigence de soi. C’est un côté de l’athlète que maintenant tout le monde a vu et que dans d’autres Professions ne l’ont pas aussi accentué qu’un athlète, qui s’expose à chaque jeu. Ce n’est vraiment pas facile, mais il y a aussi la gestion émotionnelle de chacun et savoir porter tout cela et comprendre que tu ne dois rien à personne. essaie le meilleur résultat possible. On dépend de tellement de choses qu’on ne contrôle pas qu’il n’y a aucune raison de se faire foutre avec ça. Mais bon, chacun a son histoire personnelle et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit”.

Grégory BullAP

Pour le spécialiste du ‘FT’, “la réaction au retrait de Simone aux Etats-Unis a été assez débattue. Purement anecdotique, il semble que la majorité du public la soutienne, l’applaudisse. Comprendre qu’elle est une athlète d’exception et quelqu’un qui a Elle a enduré tant de douleur, elle a puni son corps pour faire ces grandes compétences, que tout le monde apprécie, et d’ailleurs, elle est aussi une survivante des abus de l’ancien médecin de gymnastique américain, ce qui est une nouvelle sérieuse et très suivie aux États-Unis. Pourtant, certains experts et commentateurs l’ont accusée d’être « douce » ou « faible », ce que Simone elle-même semble réfuter avec certaines de ses publications sur les réseaux sociaux. de Simone.”

Ashley LandisAP

Personne n’est prêt à être le numéro un

Selon le psychologue du sport Lorraine Cos, « l’usure de la compétition et les attentes que l’on porte aux athlètes sont parfois de mauvais compagnons de voyage s’ils ne savent pas se débrouiller correctement. Le travail mental permet non seulement d’éviter ce type de situation mais renforce également le protagoniste en eux. . Aller chez le psychologue doit être comme aller chez le kinésithérapeute ou le traumatologue. Nécessaire et complémentaire pour performer au plus haut niveau. “

Grégory BullAP

Et elle ajoute : « Que des athlètes d’élite comme elle expriment naturellement ce qu’ils ressentent contribue à lui donner du naturel puisque toute personne susceptible de se sentir dans une situation similaire peut le dire sans crainte. Ces situations aident la société et le sport à prendre conscience de l’importance du mental. part dans le sport et plus encore dans les jeux olympiques, maintenant tout le monde en parle, ce qui compte c’est que ce ne soit pas oublié et que quelque chose soit fait pour que les athlètes ne se retrouvent pas sans ressources. Ils ne sont pas préparés à être numéro un et que tout le monde en ait conscience, ils sont passionnés au même niveau que ça fait peur. De nombreux athlètes finissent par faire ce qu’ils attendent d’eux plus que ce qu’ils veulent vraiment eux-mêmes“.

COMMENT HWEE YOUNG.

Maintenant quoi?

Après ce qui s’est passé au Japon, la question est de voir ce qu’il fait de sa carrière. “Pour continuer dans un sport comme la gymnastique, il faut être à cent pour cent et ce n’est plus le cas”, dit-il. Robinson, qui se souvient de la phrase qui a le plus marqué les États-Unis lorsqu’elle a été prononcée par Biles: “Je dormais tout le temps pour ne pas affronter le problème et parce que c’était la chose la plus proche de la mort.” À Pigeon, “le retrait est une option, j’ai déjà glissé des messages dans le passé.”

Enric Fontcuberta.

Même si Germano pense qu’elle se poursuivra jusqu’à la prochaine épreuve olympique. “Elle avait suggéré qu’elle prenne sa retraite après Tokyo. Mais récemment, elle a déclaré aux journalistes que parce que ses entraîneurs sont français, elle est tentée de continuer jusqu’à Paris 2024. C’était avant sa retraite à Tokyo, où elle a dit qu’il y a plus à venir”. vie en dehors de la gymnastique. “En tout cas, il a déjà prévu de mener une tournée des gymnastes dans les stades à travers les États-Unis après ces Jeux comme une exposition intitulée ‘Gymnastics Over America Tour’ ou GOAT (qui est une blague effrontée parce que ‘GOAT ‘signifie aussi’ Le plus grand de tous les temps’) “. Les après-midi sans Biles ne brillent pas de la même manière. Mais, comme tout le monde le souligne, « la santé passe avant tout ».