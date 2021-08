Gymnastique | JO : Simone Biles ne sera pas non plus en finale au sol

Mis à jour le 01/01/2021 – 05:30

Simone biles Ils ne participent pas non plus à la finale au sol. Cela a été annoncé ce dimanche. La gymnaste américaine continue d’être évaluée au jour le jour pour voir si elle est apte à concourir dans ces Jeux olympiques de Tokyo.

USA Gymnastics, la fédération américaine de gymnastique, a noté que Biles déciderait de participer à la finale de la poutre “plus tard cette semaine”. Biles a annoncé pour la première fois plus tôt cette semaine qu’il quitterait la compétition par équipe de gymnastique, notant la nécessité de se concentrer sur sa santé mentale. Une décision qui a fait le tour du monde.



Simone Biles, en image lors de ces Jeux de Tokyo

À travers une brève déclaration sur les réseaux sociaux, Team USA a dévoilé la nouvelle : « Simone s’est retirée de la finale de l’épreuve au sol et prendra une décision sur la poutre plus tard cette semaine. Quoi qu’il en soit, nous sommes tous derrière vous, Simone. Le vendredi dernier, Biles Il s’est rendu compte qu’il souffrait encore des virages et qu’il n’était pas en mesure de concourir dans les meilleures conditions.

Simone s’est retirée de la finale de l’épreuve pour le sol et prendra une décision à la poutre plus tard cette semaine. Quoi qu’il en soit, nous sommes tous derrière toi, Simone. ? USA Gymnastics (@USAGym) 1er août 2021

Dans les dernières heures le propre Biles a montré une vidéo dans le contenu duquel on pouvait voir la grande gymnaste incapable de terminer une sortie à cause du trouble psychologique qui l’accompagne et dont elle peine à sortir.

Les jeux des héros déchus

Il n’est pas la seule grande star à manquer de médailles alors qu’il semblait les avoir garanties. D’autres aiment Djokovic, Van der Poel, Rahm, Riner ou Osaka (tous pour des raisons différentes) ont vécu une situation similaire.

Personne n’est prêt à être le numéro un

Selon la psychologue du sport Lorena Cos expliquée dans MARCA, « l’usure de la compétition et les attentes que l’on a envers les athlètes sont parfois de mauvais compagnons de voyage s’ils ne savent pas la gérer correctement. Le travail mental aide non seulement à prévenir ce type de situations sinon cela renforce le protagoniste en elles. Aller chez le psychologue doit être comme aller chez le kiné ou le traumatologue. Nécessaire et complémentaire pour performer au plus haut niveau. ” L’affaire Biles aura encore de nouveaux chapitres.