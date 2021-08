Gymshark cherche à intensifier ses activités aux États-Unis avec un nouveau président – WWD

Pratiquement toutes les marques de sport se battent pour un avantage concurrentiel sur le marché nord-américain crucial et Gymshark ne fait pas exception.

La marque basée au Royaume-Uni a nommé Henry Spear président de Gymshark North America. Ce n’est pas un nouvel employé, il travaille avec l’entreprise depuis 10 mois. Spear a précédemment travaillé avec Faherty, où il a relancé sa ligne pour femmes, et plus loin chez Tory Burch en tant que directeur du merchandising des chaussures.

Spear sera basé dans le bureau de Gymshark à Denver, où l’équipe de direction comprend des nouveaux arrivants comme la vice-présidente des finances Annie Mitchell et la vice-présidente de la marque Sennai Atsbeha, qui ont chacun une expérience dans les grandes marques. L’équipe du bureau américain est passée de 40 personnes à plus de 100 personnes en moins d’un an.

Le fondateur Ben Francis était un étudiant de 19 ans qui travaillait chez Pizza Hut lorsqu’il a lancé l’entreprise avec quelques amis en 2012. L’entreprise n’a cessé de développer ses ventes aux États-Unis et a ouvert deux centres de distribution pour répondre à la demande.

Soulignant à quel point Gymshark est une marque qui écoute sa communauté et y répond, Spear a déclaré : « Au cours des six à neuf prochains mois, vous verrez plus de produits et plus d’initiatives de Gymshark qui répondent à ce que la communauté a demandé. Cela va vraiment être la clé de notre succès aux États-Unis et nous aider à nous différencier de nos concurrents. »

Spear a d’abord rejoint Gymshark en tant que vice-président commercial, supervisant le merchandising et l’inventaire en Amérique du Nord. Il a ensuite assumé le rôle de directeur général de l’Amérique du Nord. Spear ne sera pas remplacé dans ce rôle, mais quelqu’un sera embauché pour travailler sur le merchandising, la planification et les opérations que Spear avait supervisé.

Bien que la société soit présente aux États-Unis depuis un certain temps, l’objectif de Spears est d’accélérer sa croissance et d’accroître sa présence ici. Cela impliquera de renforcer la notoriété de la marque et d’atteindre des publics auxquels l’entreprise ne parlait pas, selon Spear.

Le marché américain représente 50% des ventes totales de Gymshark et devrait augmenter à au moins 60% au cours des trois prochaines années, tandis que les ventes globales se renforcent simultanément, a déclaré Spear. L’introduction de nouveaux produits toutes les deux semaines est l’un des moyens par lesquels la marque a renforcé l’engagement des clients. Le mois prochain, Gymshark lancera une collaboration avec l’un de ses athlètes clés : la leader du fitness Whitney Simmons. De plus, une campagne axée sur la communauté intitulée « Construire ensemble » fera ses débuts dans les deux prochaines semaines. Les vêtements axés sur la performance sont au cœur de l’activité, mais davantage d’options de loisirs sont proposées.

Les acheteurs américains ont tendance à dépenser plus que les acheteurs britanniques, ce qui est motivé par la propension du client américain moyen à dépenser, a déclaré Spear. Les acheteurs américains sont plus enclins à acheter plusieurs couleurs du même article ou des mêmes ensembles, comme un crop top et des leggings assortis, a déclaré Spear. “En outre, la valeur à vie du client américain a été un peu plus forte qu’au Royaume-Uni. Une fois qu’ils découvrent la marque, nous les voyons revenir assez rapidement”, a déclaré Spear.

Ayant eu des pop-ups sur des marchés comme Los Angeles à New York, la marque envisage d’en ouvrir des plus permanents axés sur la communauté au cours des trois prochaines années. « L’idée de signer un bail de cinq à dix ans appartient au passé. C’est [about] identifier comment capitaliser un espace physique pendant la bonne durée, en fonction de la communauté de clients en constante évolution et de ce qui a le plus de sens pour eux ? » il a dit.

New York et Los Angeles sont deux possibilités, ainsi que Miami, Atlanta et Chicago. Des activités basées sur le fitness avec des instructeurs qui ont des adeptes locaux fidèles et des initiatives pour les jeunes pourraient être proposées dans les avant-postes de vente au détail, a déclaré Spear.

Les médias sociaux de Gymshark seront essentiels pour tirer parti de sa voix directe pour parler aux consommateurs américains tout en considérant comment ils interagissent avec les marques de vêtements de sport, par exemple, à travers les sports d’équipe, a-t-il déclaré. « Les États-Unis sont un marché unique dans la mesure où aucun autre marché au monde ne se concentre autant sur l’athlétisme universitaire et l’athlétisme professionnel. Mais il y a beaucoup de temps en dehors du terrain pendant lequel les gens s’entraînent et se préparent pour ces sports tout au long de leur vie », a déclaré Spear, ajoutant que s’assurer que les chaînes de la marque parlent de l’entraînement pour le sport et de la façon dont Gymshark va amplifier cela. le conditionnement est une stratégie clé.

Travailler avec des athlètes sponsorisés, un pilier de toute marque axée sur le sport, en est un autre. Le plan est de se mettre en contact avec d’autres athlètes américains clés qui ont leurs propres canaux de médias sociaux pour transmettre leur attachement à la marque et comment elle contribue à leurs performances. La marque axée sur le numérique compte 3,3 millions de followers sur TikTok. Gymshark cherche également à s’associer à quelques autres marques qui s’aligneront sur son message, ses buts et ses objectifs, a déclaré Spear.

“Implacablement centrée sur le client”, la société est centrée sur son noyau démographique de remise en forme et de bien-être, mais d’autres facteurs importants sont la transparence, la famille et le fait d’être un partenaire de confiance, a déclaré Spear. Cela pourrait signifier s’aligner sur des marques aux vues similaires mais qui ne sont pas nécessairement des marques de vêtements, ou un partenaire de fitness spécialisé dans les cours ou le conditionnement. D’autres partenaires de style de vie avec lesquels les clients de Gymshark sont déjà engagés pourraient être une autre opportunité. Faire appel à un public social autochtone pourrait être enraciné dans des expériences telles que la musique et le divertissement, a déclaré Spear.

Les partenaires sportifs existants incluent le défenseur de la condition physique pour le bien-être Simmons, le culturiste Steve Cook et le boxeur professionnel Ryan Garcia. Aux États-Unis, la société explore les perspectives des athlètes de sports d’équipe, en particulier des athlètes universitaires, car la NCAA a ouvert la voie au parrainage des athlètes universitaires. Le basket-ball, le football et le baseball sont intéressants, a déclaré Spear.

Avec des centres de distribution à Rialto, en Californie, et à l’extérieur de Columbus, Ohio, Gymshark envisage un troisième emplacement qui pourrait potentiellement ouvrir dans les trois prochaines années. Les emplacements sont en cours d’évaluation dans le nord-est et le sud-est des États-Unis, a déclaré Spear. “La vitesse de livraison est évidemment de la plus haute importance à l’ère du commerce électronique”, a-t-il déclaré.

Les réseaux sociaux payants, les médias payants, les athlètes de Gymshark et les canaux et initiatives organiques de la marque contribuent à acquérir de nouveaux clients. Spear a refusé de préciser le nombre de nouveaux clients que la marque acquiert chaque mois, mais a déclaré que les taux de croissance de la clientèle augmentaient de pourcentages à deux chiffres d’un mois à l’autre.

L’année dernière, General Atlantic a pris une participation minoritaire dans Gymshark qui l’aurait évalué à 1,3 milliard de dollars. Spear a déclaré : « Pour l’instant, nous ne recherchons pas d’investissement extérieur. Nous cherchons à poursuivre notre croissance de manière organique et essentiellement à autofinancer notre croissance pour la croissance future. »