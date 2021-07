Le clan Wu-Tang GZA interprétera son album classique de 1995 Liquid Swords en direct au Blue Note Jazz Club les 24 et 25 août, avec des spectacles à 20h00 et 22h30 chaque soir.

Comme lors de ses concerts anniversaire 2020 au même endroit, il sera soutenu par un groupe live, et Talib Kweli sera l’invité spécial des quatre spectacles. Les tickets sont en vente maintenant.

Plus tôt ce mois-ci, GZA s’est associé à Louis Vuitton pour sortir “Épées liquides (Version Amen Break).” La collaboration entre Louis Vuitton et GZA présente un ensemble en partie dérivé de l’illustration et de l’emballage de son album phare et acclamé par la critique, Liquid Swords. GZA a collaboré avec Benji B et Virgil Abloh pour créer un film, Amen Break, pour le Collection Louis Vuitton Printemps-Été 2022.

Le film Louis Vuitton Amen Break a été nommé d’après un célèbre échantillon de batterie qui a influencé le hip-hop et est devenu le fondement de genres de musique électronique comme la drum ‘n’ bass. Le film présente de nombreux artistes dans la continuité de la célébration continue d’Abloh du talent créatif noir.

En 1995, le MC GZA, né à Brooklyn, a sorti l’album Liquid Swords, du nom du film de 1993 Legends of the Liquid Sword. Soutenu par les enseignements des arts martiaux – déjà un motif récurrent dans le travail de son groupe, Wu-Tang Clan – le disque intègre davantage des éléments du film Shogun Assassin de 1980 et traite de thèmes philosophiques analogues à travers le jeu d’échecs.

GZA a utilisé les vertus du sang-froid natives des arts martiaux pour exprimer les valeurs de la force mentale à travers l’autodiscipline physique. Ses contributions au hip-hop en ont fait une véritable mondialisation, apportant des éléments de l’Extrême-Orient à New York, créant une ville de New York presque mythologique, qui est devenue la base d’inspiration pour le défilé de mode homme printemps été 2022 de Louis Vuitton de cette année et présente dans le film Louis Vuitton printemps-été 2022.

Visitez la page Ticketweb de Blue Note pour plus d’informations sur les spectacles de GZA.