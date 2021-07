H2 2021 se profile ⋆ .

par Alasdair Macleod, GoldMoney :

Dans des volumes en baisse, cette semaine, l’or et l’argent ont dérivé latéralement dans les derniers jours de juin. Ce matin dans le commerce européen, l’or était à 1783 $, en hausse de 3 $ par rapport à la clôture de vendredi dernier, et l’argent à 26,11 $, en hausse de dix cents. Avec l’expiration des options Gold Comex de juillet, la comptabilisation à la valeur de marché semestrielle et l’introduction du ratio de financement net stable de Bâle 3 pour les banques européennes et américaines, il y a eu beaucoup de choses à grignoter, contribuant à l’apathie des investissements.

Ces influences sont maintenant cuites dans le gâteau. Les plus grandes inconnues sont les effets à long terme sur la liquidité du marché, en supposant que les traders des banques d’or réduisent ou éliminent leurs positions, et le délai qu’ils mettent pour le faire. La catégorie Swaps sur Comex est encore courte. Leur position, net short 167 085 contrats au 15 juin, est illustrée dans notre graphique suivant.

La catégorie Swaps comprend les traders de lingots bancaires qui prennent également des positions à Londres. Mais depuis quelque temps, la liquidité physique, traditionnellement couverte sur le Comex, est limitée. Par conséquent, la couverture des contrats à terme de Londres devrait probablement être inférieure à 50 000 contrats Comex. Cela laisse environ 120 000 shorts qui devraient être fermés sur un marché déjà illiquide et les tentatives pour le faire ont manifestement échoué.

Il y a deux possibilités qui pourraient venir à la rescousse des Swaps, leur permettant de fermer des positions courtes. Le premier est une hausse précoce des taux d’intérêt américains, de plus en plus probable en raison de l’inflation des prix qui s’avère « intransigeante ». Mais il y a des problèmes avec cette théorie. La Fed est plus susceptible de résister à la hausse des taux avant d’y être forcée. Dans ce cas, le prix de l’or devrait remonter avant une hausse des taux d’intérêt, et même dans ce cas, si l’augmentation du taux des fonds fédéraux ne parvient pas à éliminer les attentes d’une nouvelle augmentation du marché, l’or ira encore plus haut.

Un autre problème avec la hausse des taux d’intérêt est l’ignorance des investisseurs quant à la relation entre des taux d’intérêt plus élevés et le prix de l’or. Les hedge funds pourraient prendre un pari à court terme sur le dollar, dont l’indice pondéré par les échanges a déjà commencé à augmenter, en vendant à court terme les contrats à terme sur l’or pour le faire.

La deuxième possibilité est que la hausse des taux d’intérêt, imposée à la Fed par l’affaiblissement du dollar, sape les marchés boursiers et obligataires. Les actions sont dans une bulle, comme le montre clairement notre prochain graphique des positions haussières à effet de levier.

À 861 milliards de dollars, le dénouement de cette super tendance haussière est susceptible de déclencher une liquidation généralisée. L’histoire montre que lorsqu’un événement de ce genre se produit, l’or est initialement vendu ou réduit dans la course à la liquidité. Pendant et après la crise de Lehman, l’or a d’abord chuté de 34% avant de presque tripler à 1920 $.

Il est impossible d’évaluer la probabilité et la mesure dans laquelle ces deux possibilités pourraient affecter le prix de l’or. Mais il est judicieux de garder à l’esprit que malgré la tendance claire à l’hyperinflation du dollar, l’effet sur le prix de l’or pourrait s’avérer parfois inattendu au cours du second semestre 2021.

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux des auteurs et ne reflètent pas ceux de Goldmoney, sauf mention expresse. L’article est uniquement à des fins d’information générale et ne constitue ni Goldmoney ni les auteurs qui vous fournissent des conseils juridiques, financiers, fiscaux, d’investissement ou comptables. Vous ne devez pas agir ou vous fier aux informations contenues dans l’article sans avoir d’abord demandé l’avis d’un professionnel indépendant. Des précautions ont été prises pour s’assurer que les informations contenues dans l’article sont fiables ; cependant, Goldmoney ne déclare pas qu’il est exact, complet, à jour et/ou à être considéré comme une indication de résultats futurs et il ne doit pas être considéré comme tel. Goldmoney ne sera pas tenu responsable de toute réclamation, perte, dommage ou inconvénient causé à la suite de toute information ou opinion contenue dans cet article et toute action prise à la suite des opinions et informations contenues dans cet article est à vos risques et périls. .

