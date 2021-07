H3000 lance un nouveau thriller électro-pop, ‘Flames’

H3000, la nouvelle collaboration musicale de Luke Steele (Empire Of The Sun, The Sleepy Jackson) et Jarrad Rogers (Charli XCX, Lana del Rey) ont sorti “Flames”, le dernier single de leur premier album éponyme cosmique, dont la sortie est prévue pour le 17 septembre et disponible en pré-commande.

Après la sortie de “July Heat”, “Running” et “Human Heart”, le dernier single, “Flames” est frissonnant, émotif et scintille comme cette vague parfaite de l’après-midi s’écrasant sur le rivage, gonflant et se construisant pour devenir un exploit de énergie et émotion. Billboard a nommé “July Heat” comme l’un des meilleurs nouveaux morceaux de danse, notant “Together [Luke Steele and Jarrad Rogers] évoquent les vibrations futuristes de l’an 3000, avec leur premier single ‘July Heat’ donnant une vision optimiste du futur lointain.

360 Magazine a fait l’éloge de “Running”, le décrivant comme “un morceau électronique intéressant qui est à la fois accrocheur mais aussi magnifiquement surréaliste dans ses instrumentaux”.

“La lumière s’enflamme devant moi”, chante Steele, “Alors je sais que la voie est libre.” Une ode à la clarté et à l’inspiration pour l’éternel à une époque de confusion et d’obscurité, « Flames » est une œuvre pop art nécessaire et opportune.

« J’aime le fait qu’il y ait cet espoir mitigé dans ‘Flames’ », dit Rogers. “Cela vous prend, vous permet d’admettre où en est quelque chose et vous donne une sorte d’espoir – vous dit que tout ira bien. Quand quelqu’un va au paradis, il y a toujours des signes de sa part, des affirmations, des signaux après son départ, comme le scintillement des lumières ou le changement du temps. C’est ce à quoi les paroles de « la lumière s’enflamme » fait référence – C’est bon, c’est au-delà du futur, au-delà du monde. C’est la vie éternelle maintenant. Avec la fin parfaite de la confiture d’été dans “Flames”, H3000 se prépare à monter en orbite cet automne.

Précommandez le H3000.

Liste des pistes H3000 :

1. Chaleur de juillet

2. Courir

3. Flammes

4. Coeur humain

5. Sables mouvants

6. Reposez-vous

7. Je pensais que tu savais

8. Reste à me regarder (exclusif vinyle)