HA-ASH ! Nouvelle première ! – Actualités musicales

Le 16 juillet était sans aucun doute le jour de chance dans l’industrie de la musique. Aujourd’hui, nous voulons vous présenter le nouveau matériel du duo féminin le plus titré du Mexique ! Bien sûr, nous voulons dire les magnifiques filles Ha-ash ! Tu es prêt? On vous dit tout ici dans Music News !

Il s’avère que le 16 juillet, les filles Ha-ash ont sorti leur nouveau matériel intitulé : « Overcome the past » c’est tellement réel, croyez-le ou non, c’est une chanson que si vous l’écoutez et donnez un sens aux paroles vous aider à toute votre partie spirituelle. Beaucoup de gens peuvent entrer dans nos vies, amitiés, amours, famille, certains restent et contribuent à notre vie, ils ajoutent à notre bonheur, mais il y en a d’autres qui nous aident aussi à grandir mais ceux comme ils font mal, ils nous font souffrir, nous pleurer jusqu’à ce que nous ne puissions plus et nous croyons parfois que nous ne pourrons pas nous en sortir, mais la réalité est que nous ne savons pas la faveur que nous rendent ces personnes temporaires et douloureuses, car elles nous font vraiment la faveur de grandir davantage et nous rendre plus forts en tant qu’êtres humains.

Et je vais vous dire quelque chose, quand cela arrive, c’est juste quand on arrive à surmonter le passé ! Vous comprenez, vous mûrissez et vous acceptez, mais le mieux est de grandir en tant que personne et c’est ce dont parle Ha-ash dans son nouveau single intitulé “Overcome the past”.