Haaland a-t-il un point faible ?

23/09/2021 à 19h30 CEST

Une fois de plus Erling haaland est revenu pour faire un match spectaculaire dans lequel il a montré qu’il est le leader du Borussia Dortmund. Cette fois, il lui a donné une leçon à l’Union Berlin au Signal Iduna Park, marquage deux des 4 buts qui a donné la victoire à l’équipe. Le grand étoile de Dortmund il est invincible mais quels sont ses points faibles ?

Mats Hummels a avoué que son partenaire pratique le coup de tête tous les jours, une de ses faiblesses, pour l’améliorer et le perfectionner: « Maintenant, vous pouvez voir ce que vous gagnez en travaillant : pour avoir tellement amélioré son jeu de tête, absolument marquera dix buts supplémentaires cette saison“.

“A-t-il vraiment marqué une tête aujourd’hui ? A beaucoup pratiqué“A commenté le défenseur après la victoire à domicile. Il a avoué que Haaland il est utilisé à fond pour arriver à changer leurs points faibles : “Il a tellement de forces, maintenant il travaille aussi sur ses faiblesses. Quand il est venu à Dortmund de Salzbourg, son jeu de passes était assez mauvais“.

“Avec le dernier entraîneur, Terzic, Erling et moi-même nous passons beaucoup de temps à pratiquer les croix, encore et encore, et maintenant vous pouvez voir où cela vous mène. Il va certainement marquer 10 buts de plus par saison. car il a amélioré son jeu de passes. C’est juste une machine à marquer des butsa commenté Hummels.

D’un autre côté, Marco Rose, actuel entraîneur de Dortmund, a expliqué quelle était la capacité de son attaquant : “Si Erling marque ces gros titres de façon permanente à partir de maintenant, alors ‘wow!’. ET ‘chance!’ à nos prochains rivaux “.

Mats parie beaucoup pour son partenaire et a avoué que : “Chaque fois qu’il voit l’opportunité de mettre le ballon au fond des filets, ses yeux s’illuminent. Il va être l’un des meilleurs attaquants du monde au cours des 15 prochaines années.» Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Haaland il a marqué 68 buts en 67 matchs, quelque chose de vraiment incroyable pour un garçon de 21 ans.