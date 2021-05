Haaland atteint 40 buts cette saison

22/05/2021 à 17 h 11 CEST

Personne n’ignore la capacité d’Erling Haaland à produire. L’attaquant norvégien, l’un des joueurs les plus convoités du marché du football, continue de battre des records de buts. Toujours avec 20 ans sur son passeport, le scandinave ajoute 104 buts en 64 matchs en tant que professionnel.

Haaland a réalisé contre le Bayer Leverkusen le les deux numéro 40 cette saison avec le Borussia Dortumund, le 26e de Bundesliga. L’objectif atteint avant que l’Aspirine ne le fasse le premier footballeur U21 à atteindre ces chiffres, dans un championnat majeur, car lors de la campagne 96-97, un jeune Ronaldo Nazario l’a fait en portant le maillot de Barcelone.

La saison dernière, défendant le Red Bull Salzburg et plus tard les «Borussers», l’attaquant a inscrit 44 buts. Le Norvégien bat record après record et sa précocité fait peur.